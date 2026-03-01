"Засліпили" ворожу ППО: як дрони ЗСУ уразили російський С-300 на Донеччині (відео)

Сили оборони уразили елементи російського зенітно-ракетного комплексу С-300 на Донецькому напрямку, суттєво послабивши протиповітряну оборону окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.
Читайте також: Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом
В СБС зауважили, що бойове завдання успішно виконали бійці 1-го окремого центру СБС. Точними ударами на Донеччині було уражено радіолокаційну станцію та пускову установку ЗРК С-300.
Як зазначають у підрозділі, виведення з ладу цих об'єктів має стратегічне значення для ситуації на фронті.
"Виведення з ладу таких елементів комплексу "сліпить" систему ППО, ускладнює виявлення повітряних цілей і наведення ракет", - наголосили в Силах безпілотних систем.
Знищення РЛС та пускової установки позбавляє противника можливості повноцінно моніторити небо. Це створює "прогалини" в обороні загарбників, якими можуть скористатися українські засоби ураження.
"Такі дії суттєво знижують спроможності противника контролювати повітряний простір", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, українські захисники регулярно звітують про успішне знищення дороговартісної техніки та авіації окупантів за допомогою дронів.
Раніше Силам оборони вже вдалося розгромити російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8. Крім того, нещодавно під Маріуполем та Донецьком було знищено ворожі зенітно-ракетні комплекси.
Також командир підрозділу "Птахи Мадяра" показав ураження російського аналога системи Starlink.
Ми писали, що в СБС було оприлюднено список цілей для українських далекобійних БПЛА, який охоплює територію РФ від Рязані до Туапсе.