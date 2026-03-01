UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Засліпили" ворожу ППО: як дрони ЗСУ уразили російський С-300 на Донеччині (відео)

Фото: Сили безпілотних систем уразили РЛС та пускову С-300 (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони уразили елементи російського зенітно-ракетного комплексу С-300 на Донецькому напрямку, суттєво послабивши протиповітряну оборону окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також: Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом

В СБС зауважили, що бойове завдання успішно виконали бійці 1-го окремого центру СБС. Точними ударами на Донеччині було уражено радіолокаційну станцію та пускову установку ЗРК С-300.

Як зазначають у підрозділі, виведення з ладу цих об'єктів має стратегічне значення для ситуації на фронті.

"Виведення з ладу таких елементів комплексу "сліпить" систему ППО, ускладнює виявлення повітряних цілей і наведення ракет", - наголосили в Силах безпілотних систем.

Знищення РЛС та пускової установки позбавляє противника можливості повноцінно моніторити небо. Це створює "прогалини" в обороні загарбників, якими можуть скористатися українські засоби ураження.

"Такі дії суттєво знижують спроможності противника контролювати повітряний простір", - підсумували у відомстві.

Далекобійні дрони діють

Нагадаємо, українські захисники регулярно звітують про успішне знищення дороговартісної техніки та авіації окупантів за допомогою дронів.

Раніше Силам оборони вже вдалося розгромити російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8. Крім того, нещодавно під Маріуполем та Донецьком було знищено ворожі зенітно-ракетні комплекси.

Також командир підрозділу "Птахи Мадяра" показав ураження російського аналога системи Starlink.

Ми писали, що в СБС було оприлюднено список цілей для українських далекобійних БПЛА, який охоплює територію РФ від Рязані до Туапсе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниСили безпілотних системВійна в Україні