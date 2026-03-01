RU

"Заслепили" вражескую ПВО: как дроны ВСУ поразили российский С-300 в Донецкой области (видео)

Фото: Силы беспилотных систем поразили РЛС и пусковую С-300 (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны поразили элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на Донецком направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.

Читайте также: Минус "Ка-52" и "Ми-8": украинские дроны разгромили аэродром оккупантов под Орлом

В СБС отметили, что боевую задачу успешно выполнили бойцы 1-го отдельного центра СБС. Точными ударами в Донецкой области были поражены радиолокационная станция и пусковая установка ЗРК С-300.

Как отмечают в подразделении, вывод из строя этих объектов имеет стратегическое значение для ситуации на фронте.

"Вывод из строя таких элементов комплекса "слепит" систему ПВО, затрудняет обнаружение воздушных целей и наведение ракет", - отметили в Силах беспилотных систем.

Уничтожение РЛС и пусковой установки лишает противника возможности полноценно мониторить небо. Это создает "пробелы" в обороне захватчиков, которыми могут воспользоваться украинские средства поражения.

"Такие действия существенно снижают способности противника контролировать воздушное пространство", - подытожили в ведомстве.

 

Дальнобойные дроны действуют

Напомним, украинские защитники регулярно отчитываются об успешном уничтожении дорогостоящей техники и авиации оккупантов с помощью дронов.

Ранее Силам обороны уже удалось разгромить российские вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Кроме того, недавно под Мариуполем и Донецком были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы.

Также командир подразделения "Птицы Мадьяра" показал поражение российского аналога системы Starlink.

Мы писали, что в СБС был обнародован список целей для украинских дальнобойных БПЛА, который охватывает территорию РФ от Рязани до Туапсе.

