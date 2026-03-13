UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Засипле снігом чи ні? Чи готуватись українцям до небезпечної погоди найближчими днями

12:56 13.03.2026 Пт
3 хв
Укргідрометцентр закликав людей перевіряти інформацію й "не вестися" на маніпуляції
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні найближчим часом може змінитись (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

У мережі поширюються прогнози про різке погіршення погодних умов в Україні. Тож спеціалісти УкрГМЦ пояснили, чи варто насправді чекати на небезпечні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Головне:

  • Маніпуляції онлайн: УкрГМЦ попередив українців про деякі неправдиві новини у мережі й закликав довіряти тільки офіційним прогнозам.
  • Погода на вихідих: незначне зниження температури ймовірне, але сонце залишиться.
  • Що з опадами: пізніше ймовірні локальні опади - невеликий дощ місцями в окремих регіонах (вночі - можливе поєднання з мокрим снігом).
  • Загальний тренд: температурний режим в Україні залишиться переважно "плюсовим".

Звідки беруться погодні маніпуляції

В УкрГМЦ розповіли, що нині в інформаційному просторі поширюються "чергові клікбейтні заголовки".

Йдеться, зокрема, про новину з гучним заголовком "Україну знову засипле снігом".

Фахівці Укргідрометцентру наголосили, що такі формулювання:

  • є маніпулятивними:
  • не відповідають реальному прогнозу погоди.

"На жаль, окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні заголовки, перебільшення та викривлення інформації, що вводить людей в оману", - визнали в УкрГМЦ.

Зазначається, що "особливо прикро бачити подібні публікації зараз, коли українці й без того перебувають у стані постійного інформаційного стресу".

Де знайти офіційний прогноз погоди

З огляду на ситуацію, що склалась, людям вкотре нагадали: єдина уповноважена установа, яка надає офіційні прогнози погоди в Україні - це Український гідрометеорологічний центр

Уточнюється, що його прогнози базуються:

  • на метеорологічних розрахунках;
  • на міжнародних моделях;
  • на професійному аналізі синоптиків.

"Український гідрометеорологічний центр щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджає про значущі зміни погоди", - додали фахівці.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якою буде погода цими вихідними

Згідно з прогнозами синоптиків УкрГМЦ, найближчими вихідними суттєвих погодніх змін не очікується.

Погода залишатиметься:

  • сухою;
  • сонячною.

"Очікується лише незначне зниження температури на 2-4°С від нинішніх показників", - уточнили спеціалісти.

Коли та де саме ймовірні опади

Невелика зміна синоптичної ситуації відбудеться поступово та в окремих регіонах.

Так, вдень понеділка, 16 березня, місцями може пройти невеликий дощ на сході України.

У вівторок і середу - 17-18 березня - невеликий дощ ймовірний також місцями:

  • на південному сході;
  • на крайньому заході.

"Вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом", - додали синоптики.

Чи буде насправді "засипання снігом"

Згідно з інформацією спеціалістів, температури в Україні при цьому залишатимуться переважно плюсовими.

"Тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Насамкінець представників медіа закликали "відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації та не підміняти реальні прогнози гучними заголовками".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.

Крім того, ми пояснювали, що не можна обрізати в саду навесні.

Читайте також, що відомо про кліматичну характеристику березня в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніСнігопадПогода в КиєвіПогода на деньМетеоролог