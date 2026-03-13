Засыплет снегом или нет? Готовиться ли украинцам к опасной погоде в ближайшие дни

В сети распространяются прогнозы о резком ухудшении погодных условий в Украине. Поэтому специалисты УкрГМЦ объяснили, стоит ли на самом деле ждать опасных явлений в ближайшее время.
В УкрГМЦ рассказали, что сейчас в информационном пространстве распространяются "очередные кликбейтные заголовки".
Речь идет, в частности, о новости с громким заголовком "Украину снова засыплет снегом".
Специалисты Укргидрометцентра отметили, что такие формулировки:
"К сожалению, отдельные медиа продолжают использовать кликбейтные заголовки, преувеличения и искажения информации, что вводит людей в заблуждение", - признали в УкрГМЦ.
Отмечается, что "особенно досадно видеть подобные публикации сейчас, когда украинцы и без того находятся в состоянии постоянного информационного стресса".
Учитывая сложившуюся ситуацию, людям в очередной раз напомнили: единственное уполномоченное учреждение, которое предоставляет официальные прогнозы погоды в Украине - это Украинский гидрометеорологический центр
Уточняется, что его прогнозы базируются
"Украинский гидрометеорологический центр ежедневно информирует о реальной синоптической ситуации и заблаговременно предупреждает о значимых изменениях погоды", - добавили специалисты.
Согласно прогнозам синоптиков УкрГМЦ, в ближайшие выходные существенных погодных изменений не ожидается.
Погода будет оставаться:
"Ожидается лишь незначительное снижение температуры на 2-4°С от нынешних показателей", - уточнили специалисты.
Небольшое изменение синоптической ситуации произойдет постепенно и в отдельных регионах.
Так, днем понедельника, 16 марта, местами может пройти небольшой дождь на востоке Украины.
Во вторник и среду - 17-18 марта - небольшой дождь вероятен также местами:
"Ночью местами возможно сочетание с мокрым снегом", - добавили синоптики.
Согласно информации специалистов, температуры в Украине при этом будут оставаться преимущественно плюсовыми.
"Поэтому никакого "засыпания снегом" или опасного ухудшения погоды не прогнозируется", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
В завершение представителей медиа призвали "ответственно относиться к распространению метеорологической информации и не подменять реальные прогнозы громкими заголовками".
