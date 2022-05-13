Защитники просят экстракшн. Что известно об эвакуации из "Азовстали": главное

Переговоры об эвакуации

Украина при содействии международных организаций продолжает работу по организации эвакуации бойцов с "Азовстали".

11 мая российской стороне было предложено обменять раненых украинских военных на пленных военных РФ. В четверг начался новый раунд переговоров при участии ООН и Красного Креста.

Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, планируется провести спецоперацию в несколько этапов. На первом из них с завода должны эвакуировать тяжелораненых украинских военных.

По результатам переговоров предполагается подписание документа с дорожной картой эвакуации. Посредником выступает Турция.

По словам президента Владимира Зеленского, над освобождением защитников Мариуполя помимо Турции также работают Израиль и Швейцария.

В то же время бойцы с "Азовстали призывают реализовать процедуру extraction для их эвакуации.

Сколько военных могут спасти

На данный момент Украина договаривается с РФ об эвакуации 38 раненых бойцов, которые находятся в лежачем состоянии.

По словам Ирины Верещук, переговоры "очень сложные". "Работаем пошагово. Обменяем 38 раненых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - отметила министр

Ранее военные из Мариуполя сообщили, что на территории комбината находятся 600 бойцов с ранениями, но их количество растет из-за непрекращающегося штурма.

Оккупанты отказались от процедуры "экстракшн"

Россия не согласилась на экстракцию военных с "Азовстали" и потребовала только их капитуляции.

В частности, Турция на переговорах с Россией предлагала эвакуировать защитников Мариуполя на территорию своей страны, однако Москва не согласилась с инициативой Анкары. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оккупанты готовы выпустить гражданских, а военные должны сдаться.

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков опроверг возможность вывода раненых военных с "Азовстали", ссылаясь на слова президента РФ Путина.

По заявлению Пескова, речь шла о том, что гражданские могут оставить территорию завода в направлении на их выбор. Военные также могут выйти, но сложив оружие. К ним будут относиться "соотетствующим образом, раненым предоставят медицинскую помощь".

Что означает процедура "экстракшн"

Экстракшн - специальная тактическая операция быстрого перемещения военных или гражданских с места ведения боевых действий в безопасное место с привлечением третьей нейтральной стороны и международной поддержкой.

Подобную процедуру под названием "Динамо" провели силы Союзников во время осады Дюнкерка во время Второй мировой войны.

В июне 1940 года в ходе битвы за Францию ​​спасательные корабли эвакуировали по морю английских, французских и бельгийских военных, которые находились в полном окружении войск нацистской Германии.

На "Азовстали" не осталось гражданских

Мирные жители, которые прятались на "Азовстали" от обстрелов, смогли покинуть территорию завода.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар 12 мая заявил, что все гражданские лица, находившиеся с бойцами и о которых они заботились, покинули завод.

Однако по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, на "Азовстали" еще оставалось более 100 гражданских.

При этом оборонять территорию металлургического комбината в Мариуполе продолжают более тысячи солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и теробороны.

Кого удалось эвакуировать

Спасение гражданских с "Азовстали" было организовано в несколько этапов. Детей, женщин и пожилых людей эвакуировали до 8 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время проведения эвакуации было выведено с завода более 300 человек.

К спасению людей были привлечены ООН и Международный комитет Красного Креста. Гражданских вывозили автобусами в Запорожье. Общее количество эвакуированных из Мариуполя в ходе операции превысило 600 человек.