"Если способны чувствовать": защитники "Азовстали" призвали помочь в эвакуации военных

Защитники "Азовстали" призвали мировое сообщество помочь в эвакуации украинских военных, которые защищают Мариуполь и оказались в российской осаде на металлургическом заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Волынского в Facebook .

"Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны чувствовать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных", - написал он.

Напомним, ранее бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в необходимой медицинской помощи.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует все возможные варианты эвакуации военных из Мариуполя.