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Не всех вывезли. На "Азовстали" еще остается более 100 гражданских, - Кириленко

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 мая 2022 22:12
Не всех вывезли. На "Азовстали" еще остается более 100 гражданских, - Кириленко Фото: Павел Кириленко (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

На "Азовстали" еще остаются гражданские, их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Мариуполе сейчас около 100 тысяч жителей в общей сложности проживает. Есть люди, которые не хотят покидать город. А на "Азовстали" больше сотни гражданских осталось", - рассказывает Кириленко.

По его словам, на самом заводе обстрелы не прекращаются.

"Авиация там работает постоянно. Тихо там бывает иногда во время эвакуации. Россияне не заинтересованы, чтобы люди выезжали на подконтрольную Украине территорию", - говорит руководитель Донеської ОВА.

Также Павел Кириленко рассказал, что и сегодня бои велись по всей линии соприкосновения в Донецкой области. Однако ВСУ не уступает врагу.

"Сегодня были попытки прорыва на Лиманском направлении. Однако враг был отбит и отошел на свои старые позиции, где находился две недели назад. Украинские защитники не дают ему продвигаться, держат сои позиции", - резюмировал Кириленко.

Напомним, вчера мы сообщали, из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать 173 человек. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни.

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