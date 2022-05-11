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Приказ Генштаба и не только. В "Азове" объяснили, почему не готовы сдаться РФ

Новина українською →
Мариуполь, Среда 11 мая 2022 12:15
Приказ Генштаба и не только. В "Азове" объяснили, почему не готовы сдаться РФ Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Защитники Мариуполя, продолжают держать оборону "Азовстали", следуя приказу военного командования. Нарушить его они не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Sky News офицера управления разведки из полка "Азов" Ильи Самойленко.

"Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ (держать оборону, - ред.). Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы", - сказал он.

По его словам, помимо приказа, полк "Азов" признан в России террористической организацией. Поэтому в РФ его подразделению грозит тюремное заключение.

К тому же защитники Мариуполя - свидетели убийств и зверств российских солдат в Мариуполе, поэтому Кремль в принципе не заинтересован, чтобы украинские военные, оставшиеся в "Азовстали", выжили.

Напомним, на "Азовстали" еще остаются гражданские граждане их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч горожан.

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