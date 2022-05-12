Гражданские покинули "Азовсталь", - замкомандира "Азова"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что гражданские смогли покинуть заблокированный "Азовсталь". На территории завода продолжаются локальные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Если вы говорите именно о заводе "Азовсталь", то гражданские жители, которые были с нами, о которых мы заботились - им удалось покинуть завод", - заявил Паламар.

Напомним, российские оккупанты окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабной войны против Украины. 1 мая началась эвакуация гражданских, которые долгое время находились в бомбоубежище на "Азовстали".

Позже россияне приступили к штурму завода. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

8 мая стало известно, что из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать 173 человек. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни.

При этом, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, на заводе еще оставалось более 100 гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что деблокировать "Азовсталь" военным путем невозможно, поэтому спасти наших военных, которые находятся на территории завода, можно только дипломатическим путем.

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