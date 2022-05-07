ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гражданских фактически вывели из "Азовстали". Готовим второй этап эвакуации, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 07 мая 2022 22:48
Гражданских фактически вывели из "Азовстали". Готовим второй этап эвакуации, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский подытожил первый этап эвакуационных мероприятий с мариупольского завода "Азовсталь" и сразу анонсировал подготовку следующего раунда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы страны.

Зеленский отметил содействие международных организаций в эвакуации. Президент рассказал о подготовке новых гуманитарных коридоров.

"Спасибо командам Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали". Удалось спасти более трехсот человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из "Азовстали". И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков", – заявил Зеленский.

По его словам, для успеха второго этапа необходимо соблюдение договоренностей. Однако сейчас стопроцентных гарантий никто не предоставить не может. Также власти продолжают поиски решения и по выводу защитников Мариуполя из окружения.

"Безусловно работаем и над тем, чтобы вывести наших военных. Всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно, но важно", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что российские оккупанты убили троих военных из "Азовстали" во время эвакуации мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Мариуполь Азов эвакуация Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем