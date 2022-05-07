Гражданских фактически вывели из "Азовстали". Готовим второй этап эвакуации, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы страны .

Зеленский отметил содействие международных организаций в эвакуации. Президент рассказал о подготовке новых гуманитарных коридоров.

"Спасибо командам Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали". Удалось спасти более трехсот человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из "Азовстали". И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков", – заявил Зеленский.

По его словам, для успеха второго этапа необходимо соблюдение договоренностей. Однако сейчас стопроцентных гарантий никто не предоставить не может. Также власти продолжают поиски решения и по выводу защитников Мариуполя из окружения.

"Безусловно работаем и над тем, чтобы вывести наших военных. Всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно, но важно", – резюмировал Зеленский.