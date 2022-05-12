Эвакуация военных с "Азовстали": пока речь идет только о 38 раненых, - Верещук
Украина договаривается с РФ об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов ВСУ с "Азовстали". Это - только первый этап освобождения украинских военных с территории завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.
"Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 раненых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала чиновница.
Верещук также подчеркнула, что переговоры очень сложны, ведь РФ не хочет идти на компромисс в вопросе эвакуации наших военных.
Следует отметить, что завод "Азовсталь" полностью заблокирован российскими войсками. Сейчас Украина не имеет возможности прорваться к нашим бойцам военным путем, поэтому украинские дипломаты вынуждены договариваться об эвакуации с представителями РФ.
Ранее мы сообщали, что украинское правительство разработало новое предложение о спасении военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных русских солдат.
Также мы писали, что на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.
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