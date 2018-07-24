Защита Крысина в очередной раз подала заявление об отводе судьи

Крысину 26 июля должны продолжить зачитывать обвинительный акт

Защита Юрия Крысина подала четвертое заявление об отводе судьи Любови Леонтюк. Об этом сообщила прокурор по делу Юлия Малашич в комментарии РБК-Украина.

Так, она отметила, что защитник Крысина Евгений Солодко подал уже четвертое заявление об отводе судьи Любови Леонтюк.

"Странно, что Сладко не появлялся на заседания с марта, а тут решил подать заявление. В четверг состоится рассмотрение заявления об отводе. Его рассмотрит судья Просалова", - сообщила Малашич.

Отметим, в четверг в 11.30 Крысину должны продолжить зачитывать обвинительный акт.

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствии ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Напомним, ранее прокурор заявил, что защита подсудимого осуществляет наглое давление на судью. По его словам, адвокаты злоупотребляют правами участников процесса, однако привлечь их к ответственности сложно.

"Крысина не устраивает, что судья рассматривает процесс справедливо... Крысин и защитники осуществляют наглое давление на судью", - отмечал гособвинитель.

Как писало РБК-Украина, Донской заявлял, что поведение Крысина свидетельствует о попытке сорвать процесс.

Также сообщалось, что 18 июля 2018 года в процедуре квалификационного оценивания судьи Любови Леонтюк, которая слушает дело Юрия Крысина, был объявлен перерыв.