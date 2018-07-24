Захист Крисіна в черговий раз подав заяву про відвід судді

Крисіну 26 липня мають продовжити зачитувати обвинувальний акт

Захист Юрія Крисіна подав четверту заяву про відвід судді Любові Леонтюк. Про це повідомила прокурор по справі Юлія Малашич у коментарі РБК-Україна.

Так, вона зазначила, що захисник Крисіна Євген Солодко подав вже четверту заяву про відвід судді Любові Леонтюк.

"Дивно, що Солодко не з'являвся на засідання з березня, а тут вирішив подати заяву. В четвер відбудеться розгляд заяви про відвід. Її розгляне суддя Просалова", - повідомила Малашич.

Зазначимо, в четвер об 11.30 Крисіну мають продовжити зачитувати обвинувальний акт.

Зазначимо, у грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Згодом ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну.

Нагадаємо, раніше прокурор заявив, що захист підсудного здійснює нахабний тиск на суддю. За його словами, адвокати зловживають правами учасників процесу, однак притягнути їх до відповідальності складно.

"Крисіна не влаштовує, що суддя розглядає процес справедливо… Крисін і захисники здійснюють нахабний тиск на суддю", - зазначав держобвинувач.

Як писало РБК-Україна, Донський заявляв, що поведінка Крисіна свідчить про спробу зірвати процес.

18 липня 2018 року у процедурі кваліфікаційного оцінювання судді Любові Леонтюк, яка слухає справу Юрія Крисіна, було оголошено перерву.