У Кабулі смертник здійснив самопідрив в аеропорту

В результаті інциденту 10 людей отримали поранення або загинули

В результаті атаки смертника в аеропорту поруч з Кабулом 10 людей отримали поранення або загинули. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що незадовго до цього аеропорт покинув кортеж віце-президента Афганістану Абдула-Рашида Дустума, який прибув з Туреччини, де він провів останній рік.

"Ми можемо підтвердити, що 10 людей були вбиті або поранені під час вибуху, викликаного нападом смертника", - повідомив представник міністерства внутрішніх справ Наджіба Даніш.

При цьому він не уточнив точну кількість загиблих і постраждалих, проте повідомив, що від атаки смертника постраждали представники служб безпеки і цивільні особи, в тому числі одна дитина.

Відзначимо, що в результаті атаки смертника сам Дустум не постраждав.

Як відомо, Дустум вважається лідером узбецької меншини в Афганістані. Він покинув країну в травні 2017 року - поїхав до Туреччини через підозру у викраданні і тортурах свого політичного противника, екс-губернатора провінції Джаузджан Ахмада Ешчи.

Нагадаємо, раніше в Кабулі внаслідок вибуху біля будівлі Міністерства розвитку сільських районів загинули шість осіб.