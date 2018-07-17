Поведение Крысина свидетельствует о попытке сорвать процесс, - прокурор

В деле Чемеса и Крысина осталось прочитать 6 страниц обвинительного акта

Поведение Юрия Крысина свидетельствует о попытке сорвать процесс. Об этом в комментарии журналистам сообщил прокурор по делу Алексей Донской, передает корреспондент РБК-Украина.

Прокурор сообщил, что в деле Чемеса и Юрия Крысина осталось прочитать 6 страниц обвинительного акта, после чего последует стадия допроса свидетелей.

"Осталось прочитать 6 страниц обвинительного акта. Поведение Крысина свидетельствует о попытке сорвать процесс. Мы будем заявлять свидетелей до 20 человек. Если исходить из реестра, то там у нас значительно больше свидетелей", - сказал прокурор.

Напомним, 16 июля Дарницкий районный суд продолжил срок содержания под стражей Юрию Крысину. Следующее заседание состоится 20 июля в 11:30.

9 июля в Дарницком суде Киева судья Татьяна Щасная не удовлетворила отвод судье Леонтюк в деле Юрия Крысина.