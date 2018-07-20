Комісія оголосила перерву в оцінюванні судді, яка веде справу Крисіна

Перерву оголошено з 18 липня

З 18 липня 2018 року у процедурі кваліфікаційного оцінювання судді Любові Леонтюк, яка слухає справу Юрія Крисіна, оголошено перерву. Про це повідомив прокурор Олексій Донський після засідання Дарницького суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, всі судді проходять кваліфікаційне оцінювання.

"Я не можу говорити про такі речі і щось стверджувати, але оцінювання призупинено", - сказав Донський.

При цьому на сайті ВККСУ вказано, що 18 липня 2018 року на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 29 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Нагадаємо, раніше прокурор заявив, що захист підсудного здійснює нахабний тиск на суддю. За його словами, адвокати зловживають правами учасників процесу, однак притягнути їх до відповідальності складно.

"Крисіна не влаштовує, що суддя розглядає процес справедливо… Крисін і захисники здійснюють нахабний тиск на суддю", - зазначав держобвинувач.

Як писало РБК-Україна, Донський заявляв, що поведінка Крисіна свідчить про спробу зірвати процес.