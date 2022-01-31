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По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана

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Киев, Понедельник 31 января 2022 16:14
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана Фото: полковник Юрий Голубан (mvs.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержали скандального бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Предполагается, что он мог быть одним из организаторов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, Голубан является одним из задержанных.

"Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона "Восток" в так называемой "ДНР". Если посмотреть его биографию, то в 2018 уволился с должности замначальника тренингового центра ГУНП в Киевской области", - отметил он.

Источник добавил, что Голубан выполнял организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 "своих людей"

Кто такой Юрий Голубан

Полковник Национальной полиции Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в "Альфе". В 2014 году ушел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

В 2017 году Служба Безопасности Украины завела на него уголовное дело, заподозрив в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе тот воевал на стороне террористов. Дело было открыто под давлением журналистов и общественности.

В феврале 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в отношении Голубана продолжалось расследование, он был уволен из органов. По его словам, когда следствие начало выяснять детали, стало понятно, что в 2014 году Голубан более месяца "неизвестно где находился". Однако точных доказательств его вины не было.

Напомним, в апреле 2017 года он называл обнародованное видео, на котором его зафиксировали с боевиками "ДНР", монтажом.

По данным СМИ, до 2014 года Голубан работал в управлении "А" Донецкого областного СБУ под руководством Александра Ходаковского, который перешел на сторону "ДНР" и возглавил батальон "Восток".

Сам Ходаковский утверждал, что Голубан якобы воевал у него в батальоне и имел позывные "Вампир" и "Дракон".

Подробнее о свежем резонансном деле читайте в материале "Подготовка массовых беспорядков в Украине. МВД сделало ряд заявлений: все что известно".

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Министерство внутренних дел Украины полиция
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По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
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