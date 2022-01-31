"Пятая птичка в Киеве". Украина получила от США еще свыше 80 тонн военной помощи
В Украине вечером 31 января прибыл очередной американский самолет с военной помощью. Это уже пятый самолет, который доставил различное вооружение для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь" доставил украинским военным тонны боеприпасов.
"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр на своей странице в Twitter.
В то же время на брифинге в Пентагоне представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится очередной рейс с военной помощью.
Напомним, до этого в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. Украинские военные уже даже успели освоить стрельбу из полученного от США гранатомета SMAW D.
Кроме того, Украина получила от США и Британии противотанковые ракеты Javelin и NLAW. Глава "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут объяснял РБК-Украина, почему украинским военным сейчас дают именно Javelin и NLAW.