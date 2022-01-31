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Парламент Нидерландов выступил за поставки оружия Украине

Новина українською →
Нидерланды, Понедельник 31 января 2022 15:44
Парламент Нидерландов выступил за поставки оружия Украине Фото: парламент Нидерландов выступил за поставку оружия Украине (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Мария Кучерявец

В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оружия для защиты от возможной военной эскалации со стороны РФ. Впрочем, как в оппозиционной, так и в правящей партии заявляют, что речь не может идти о направлении нидерландских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Nieuws.

Так, депутат от партии Рубен Брекельманс выступил с предложением, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Вопке Хукстра должны посетить Украину с конкретными предложениями.

"(Речь идет о том - ред.), что мы можем поставить и соответствует ли это потребностям Украины", - подчеркнул Брекельманс.

Издание отмечает, что Украина уже обратилась к Нидерландам относительно предоставления оружия. Сейчас Минобороны страны проводит инвентаризацию того, что можно поставить в Украину.

При этом Брекельманс предполагает, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

Вместе с тем в оппозиционной партии труда (PvdA) выступили за помощь Украине в борьбе против кибератак, обеспечение обучения и поставки противотанкового оружия.

Однако, в парламенте отрицают возможную отправку нидерландских военнослужащих в Украину.

"Никаких войск, только оборонительное оружие! И, действительно, больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы", - написал Брекельманс в своей странице в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил необходимость поставки оружия в нашу страну от западных партнеров, заявив, что это "тонны аргументов, которые усиливают позицию Украины".

Отметим, Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное оружие.

Добавим, Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

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