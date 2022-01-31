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Сборная Украины по футзалу победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро!

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Амстердам, Понедельник 31 января 2022 22:57
Сборная Украины по футзалу победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро! Фото: Игорь Корсун (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Андрей Вырва

В матче 1/4 финала Чемпионата Европы по футзалу сборная Украины победила сборную Казахстана и вышла в полуфинал.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Казахстан - Украина - 3:5 (0:1)

Голы: Дуглас (34), Оразов (38, 40) – Шотурма (15, с пенальти), Корсун (25), Зварыч (30), Разуванов (39), Лебедь (39).

Казахстан: Игита (к) - Кнауб, Турсагулов, Дуглас, Оразов; Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагиндиков.

Тренер: Кака.

Украина: Цыпун - Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварыч; Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Тренер: Александр Косенко.

Предупрежден: Турсагулов (23).

В первом тайме была равная игра, однако на 14-й минуте Игорь Корсун заработал пенальти, который реализовал Петр Шотурма. В конце тайма нашу команду от пропущенного гола спасла перекладина.

В первые пять минут второго тайма наши ребята забили дважды. Сначала после дальней передачи от Михаила Зварыча, Игорь Корсун забил гол. А потом сам Зварыч забил в пустые ворота после того, как тренер сборной Казахстана заменил голкипера на полевого игрока.

При счете 0:3 казахи всей командой пошли в атаку и сумели сократить расстояние в счете до минимального. Отличились Дуглас и Оразов. Казахская сборная продолжала атаковать, однако фантастически играл наш голкипер Кирилл Цепун. А на 39-й минуте сначала Владимир Разуванов, затем Ярослав Лебедь забили в пустые ворота ударами от своей штрафной площадки.

Перед финальной сиреной отличился Оразов, установив итоговый счет матча - 5:3 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины вышла в полуфинал Евро, где 4 февраля сыграет с победителем пары Грузия - Россия.

Напомним, что в последнем туре группового этапа сборная Украины минимально уступила сборной Португалии, но благодаря победе Сербии над Нидерландами наша сборная вышла в 1/4 финала.

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