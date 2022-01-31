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Польша предоставит Украине оборонительное оружие

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Варшава, Понедельник 31 января 2022 14:15
Польша предоставит Украине оборонительное оружие Фото: Польша предоставит Украине оборонительное оружие (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна приняла решение передать Украине оборонительное оружие. По его словам, в польском Минобороны сейчас "дорабатывают этот вопрос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Принято решение передать украинской стороне боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении. Это решение дорабатывается министром обороны (Мариушем Блащаком - ред.)", - рассказал Солох.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал такую инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Дуда после консультаций с Зеленским поддержал идею предоставления военной поддержки и Украине. Вместе с тем Оочень тесное сотрудничество между президентом и министром обороны Блащаком в этом отношении заслуживает внимания", - добавил Солох.

Отметим, недавно в Польше заявляли, что пока не планируют направлять свои войска в Украину на фоне угрозы нового вторжения РФ.

Напомним, 21 января президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры, во время которых, в частности, они обсудили вопросы региональной безопасности.

Добавим, во время встречи Дуда заявлял, что Запад должен предотвратить вторжение России в Украину.

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