Зарплати викладачів вишів можуть зрости: у Раді подали пропозиції до бюджету-2026

У Верховній Раді пропонують підняти зарплати викладачам вищих навчальних закладів. Аргумент - науковці їдуть за кордон.
Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.
"Спільно з Русланом Стефанчуком (головою парламенту, - ред.) подали пропозиції до проєкту бюджету-2026", - написав він.
За його словами, ініціатива включає такі базові оклади без надбавок):
Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж), повідомив депутат.
"Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють - навіщо розпочинати наукову кар’єру", - написав він.
Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні 2025 року у професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата становила 33 906 гривень (до відрахування податків).
У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено підвищення зарплат вчителям на 50% у два етапи.