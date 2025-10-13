Зарплати викладачів вишів можуть зрости: у Раді подали пропозиції до бюджету-2026

Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні 2025 року у професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата становила 33 906 гривень (до відрахування податків).

У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено підвищення зарплат вчителям на 50% у два етапи.