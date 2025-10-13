Зарплаты преподавателей вузов могут вырасти: в Раде подали предложения к бюджету-2026

В Верховной Раде предлагают поднять зарплаты преподавателям высших учебных заведений. Аргумент - ученые уезжают за границу.
Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Совместно с Русланом Стефанчуком (председателем парламента, - ред.) подали предложения к проекту бюджета-2026", - написал он.
По его словам, инициатива включает такие базовые оклады (без надбавок):
Далее к этим суммам добавляются законные надбавки (за степень, звание, стаж), сообщил депутат.
"Наши университеты теряют людей. Когда зарплата низкая, то преподаватели или едут за границу, или вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают - зачем начинать научную карьеру", - написал он.
Напомним, по данным Госстата, в августе 2025 года в профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составляла 33 906 гривен (до вычета налогов).
В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено повышение зарплат учителям на 50% в два этапа.