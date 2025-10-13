Зарплаты преподавателей вузов могут вырасти: в Раде подали предложения к бюджету-2026

Напомним, по данным Госстата, в августе 2025 года в профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составляла 33 906 гривен (до вычета налогов).

В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено повышение зарплат учителям на 50% в два этапа.