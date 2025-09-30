ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Середня зарплата українців за місяць впала на 600 гривень: кому платять найбільше

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 18:25
UA EN RU
Середня зарплата українців за місяць впала на 600 гривень: кому платять найбільше Фото: зарплата в Україні впала на 600 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційна статистика показує, що середній заробіток українців у серпні став нижчим, ніж місяцем раніше. Найбільше заробляють айтівці та фінансисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

У серпні 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні (до вирахування податків) склала 25 911 гривень. Це на 588 гривень менше, ніж у липні, коли середня зарплата становила 26 499 гривень. Падіння у місячному вимірі склало 2,2%.
Середня зарплата українців за місяць впала на 600 гривень: кому платять найбільше

Хто заробляє найбільше

Найвищі зарплати традиційно отримують у сфері інформації та телекомунікацій - 65,2 тисячі гривень. Водночас у цьому секторі зафіксовано зниження на 3%.

Другу позицію за рівнем доходів посідає фінансова та страхова діяльність із середньою зарплатою 52,3 тисячі гривень. За місяць вона скоротилася на 6,7%.

У професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата становила 33,9 тисячі гривень, що майже не відрізняється від липневого показника. Державне управління та оборона навпаки показали зростання - з 33,9 до 35,1 тисячі гривень (+3,6%).

Галузі з найнижчими доходами

Найменше в Україні заробляють у сфері освіти - у серпні середня зарплата знизилася на 10% до 14,4 тисячі гривень. Також нижчими за середній рівень залишаються доходи у сфері мистецтва, спорту та відпочинку (18,5 тисячі гривень) та охорони здоров’я (18,7 тисячі гривень).

У будівництві середня зарплата склала 23 тисячі гривень, у сільському господарстві - 25,1 тисячі гривень. В обох сферах зафіксовано невелике зростання.

Загальна динаміка

Більшість галузей у серпні показали зниження зарплат порівняно з липнем. Найбільше падіння відбулося в освіті (-10%) та охороні здоров’я (-6,9%).

Разом з тим у державному секторі та будівництві доходи зросли.

Зарплати та прогнози

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

За очікуваннями Мінекономіки, у 2025 році вона збільшиться на 20,6% до 25 886 гривень. Це зарплата брутто, до вирахування податків.

Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%. Середня зарплата становитиме у 2026 році 30 032 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Зарплата в Україні
Новини
Росіяни атакували Дніпро дронами: є поранені й пожежі
Росіяни атакували Дніпро дронами: є поранені й пожежі
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен