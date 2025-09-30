Середня зарплата українців за місяць впала на 600 гривень: кому платять найбільше

Офіційна статистика показує, що середній заробіток українців у серпні став нижчим, ніж місяцем раніше. Найбільше заробляють айтівці та фінансисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

У серпні 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні (до вирахування податків) склала 25 911 гривень. Це на 588 гривень менше, ніж у липні, коли середня зарплата становила 26 499 гривень. Падіння у місячному вимірі склало 2,2%.



Хто заробляє найбільше

Найвищі зарплати традиційно отримують у сфері інформації та телекомунікацій - 65,2 тисячі гривень. Водночас у цьому секторі зафіксовано зниження на 3%.

Другу позицію за рівнем доходів посідає фінансова та страхова діяльність із середньою зарплатою 52,3 тисячі гривень. За місяць вона скоротилася на 6,7%.

У професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата становила 33,9 тисячі гривень, що майже не відрізняється від липневого показника. Державне управління та оборона навпаки показали зростання - з 33,9 до 35,1 тисячі гривень (+3,6%).

Галузі з найнижчими доходами

Найменше в Україні заробляють у сфері освіти - у серпні середня зарплата знизилася на 10% до 14,4 тисячі гривень. Також нижчими за середній рівень залишаються доходи у сфері мистецтва, спорту та відпочинку (18,5 тисячі гривень) та охорони здоров’я (18,7 тисячі гривень).

У будівництві середня зарплата склала 23 тисячі гривень, у сільському господарстві - 25,1 тисячі гривень. В обох сферах зафіксовано невелике зростання.

Загальна динаміка

Більшість галузей у серпні показали зниження зарплат порівняно з липнем. Найбільше падіння відбулося в освіті (-10%) та охороні здоров’я (-6,9%).

Разом з тим у державному секторі та будівництві доходи зросли.