Середня зарплата українців за місяць впала на 600 гривень: кому платять найбільше
Офіційна статистика показує, що середній заробіток українців у серпні став нижчим, ніж місяцем раніше. Найбільше заробляють айтівці та фінансисти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).
У серпні 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні (до вирахування податків) склала 25 911 гривень. Це на 588 гривень менше, ніж у липні, коли середня зарплата становила 26 499 гривень. Падіння у місячному вимірі склало 2,2%.
Хто заробляє найбільше
Найвищі зарплати традиційно отримують у сфері інформації та телекомунікацій - 65,2 тисячі гривень. Водночас у цьому секторі зафіксовано зниження на 3%.
Другу позицію за рівнем доходів посідає фінансова та страхова діяльність із середньою зарплатою 52,3 тисячі гривень. За місяць вона скоротилася на 6,7%.
У професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата становила 33,9 тисячі гривень, що майже не відрізняється від липневого показника. Державне управління та оборона навпаки показали зростання - з 33,9 до 35,1 тисячі гривень (+3,6%).
Галузі з найнижчими доходами
Найменше в Україні заробляють у сфері освіти - у серпні середня зарплата знизилася на 10% до 14,4 тисячі гривень. Також нижчими за середній рівень залишаються доходи у сфері мистецтва, спорту та відпочинку (18,5 тисячі гривень) та охорони здоров’я (18,7 тисячі гривень).
У будівництві середня зарплата склала 23 тисячі гривень, у сільському господарстві - 25,1 тисячі гривень. В обох сферах зафіксовано невелике зростання.
Загальна динаміка
Більшість галузей у серпні показали зниження зарплат порівняно з липнем. Найбільше падіння відбулося в освіті (-10%) та охороні здоров’я (-6,9%).
Разом з тим у державному секторі та будівництві доходи зросли.
Зарплати та прогнози
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.
За очікуваннями Мінекономіки, у 2025 році вона збільшиться на 20,6% до 25 886 гривень. Це зарплата брутто, до вирахування податків.
Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%. Середня зарплата становитиме у 2026 році 30 032 гривні.