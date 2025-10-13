Зарплати викладачів вишів можуть зрости: у Раді подали пропозиції до бюджету-2026

У Верховній Раді пропонують підняти зарплати викладачам вищих навчальних закладів. Аргумент - науковці їдуть за кордон.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram .

"Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють - навіщо розпочинати наукову кар’єру", - написав він.

Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж), повідомив депутат.

За його словами, ініціатива включає такі базові оклади без надбавок):

"Спільно з Русланом Стефанчуком (головою парламенту, - ред.) подали пропозиції до проєкту бюджету-2026", - написав він.

Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні 2025 року у професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата становила 33 906 гривень (до відрахування податків).

У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено підвищення зарплат вчителям на 50% у два етапи.