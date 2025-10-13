ua en ru
Зарплати викладачів вишів можуть зрости: у Раді подали пропозиції до бюджету-2026

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 14:47
Зарплати викладачів вишів можуть зрости: у Раді подали пропозиції до бюджету-2026 Фото: Зарплата викладача вишу може зрости (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній Раді пропонують підняти зарплати викладачам вищих навчальних закладів. Аргумент - науковці їдуть за кордон.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.

"Спільно з Русланом Стефанчуком (головою парламенту, - ред.) подали пропозиції до проєкту бюджету-2026", - написав він.

За його словами, ініціатива включає такі базові оклади без надбавок):

  • Асистент / викладач - 30 000 гривень,
  • Старший викладач - 33 000 гривень,
  • Доцент - 36 300 гривень,
  • Професор - 39 930 гривень.

Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж), повідомив депутат.

"Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють - навіщо розпочинати наукову кар’єру", - написав він.

Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні 2025 року у професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата становила 33 906 гривень (до відрахування податків).

У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено підвищення зарплат вчителям на 50% у два етапи.

Верховна рада Зарплата в Україні Держбюджет
