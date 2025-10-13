Зарплаты преподавателей вузов могут вырасти: в Раде подали предложения к бюджету-2026

В Верховной Раде предлагают поднять зарплаты преподавателям высших учебных заведений. Аргумент - ученые уезжают за границу.

Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram .

"Наши университеты теряют людей. Когда зарплата низкая, то преподаватели или едут за границу, или вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают - зачем начинать научную карьеру", - написал он.

Далее к этим суммам добавляются законные надбавки (за степень, звание, стаж), сообщил депутат.

По его словам, инициатива включает такие базовые оклады (без надбавок):

"Совместно с Русланом Стефанчуком (председателем парламента, - ред.) подали предложения к проекту бюджета-2026", - написал он.

Напомним, по данным Госстата, в августе 2025 года в профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составляла 33 906 гривен (до вычета налогов).

В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено повышение зарплат учителям на 50% в два этапа.