Зарплати вчителів зросли на 30%: у яких громадах виплачують найбільші надбавки

06:40 08.04.2026 Ср
2 хв
Чому в 106 громадах вчителям урізали надбавки у 2026 році?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Вчителька з учнями (Getty Images)

У більшості громад України зарплати вчителів зросли більш ніж на 30% завдяки підвищенню надбавки за престижність. Водночас у частині громад виплати залишилися без змін або навіть скоротилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

Головне:

  • У понад 90% громад вчителі стали отримувати на 30% більше завдяки доплатам.
  • Лише кожна сьома громада (14,1%) забезпечує педагогам граничні 30% доплати.
  • Брак коштів на зарплати часто пов'язаний із надто високими витратами на одного учня у малокомплектних школах.
  • Ситуація потребує впровадження нової системи оплати праці для збалансованого підходу в усіх регіонах.

Як змінилися зарплати

Моніторинг за січень-лютий 2026 року охопив 1 463 територіальні громади. Результати показали, що у 91,9% громад заробітна плата вчителів зросла на понад 30%. Порівняно з 2025 роком ситуація виглядає так:

  • у 91,9% громад зарплата вчителів зросла на понад 30%;
  • у 7,3% громад зростання було меншим;
  • у 0,8% громад надбавку не нараховували (йдеться про прифронтові чи окуповані території).

Зокрема, у 593 громадах (40,5%) розмір надбавки вдалося збільшити, а у 752 (51,4%) - залишити на попередньому рівні.

Водночас у 106 громадах (7,3%) виплати скоротили.

Які надбавки отримують вчителі

Рівень доплати за престижність суттєво відрізняється залежно від громади.

Зокрема:

  • 30% надбавки отримують у 206 громадах;
  • 25-30% - у 109 громадах;
  • 20-25% - у 433 громадах;
  • 15-20% - у 251 громаді;
  • 10-15% - у 282 громадах;
  • 5-10% - у 84 громадах;
  • мінімальні 5% - у 86 громадах.

Чому в деяких громадах виплати зменшили

Зниження надбавок зафіксували у 106 громадах. Основною причиною називають нестачу ресурсів. Водночас, за словами Сергія Бабака, це пов’язано і зі структурними проблемами.

Йдеться про:

  • неоптимізовану мережу закладів освіти;
  • велику кількість малокомплектних шкіл;
  • низьку наповнюваність класів.

Це призводить до неефективного розподілу коштів.

Де гроші були, але надбавку не підвищили

Серед 106 громад є дев’ять, які мали фінансову можливість збільшити виплати, але цього не зробили. На їхніх рахунках залишалися від 800 тисяч до 1,8 мільйона гривень. Зокрема, йдеться про громади у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.

За словами Бабака, у таких випадках мова йде не стільки про брак коштів, скільки про різні управлінські підходи до їх розподілу.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем". У її межах кожен учитель отримує 1500 гривень на спеціальний віртуальний рахунок, які можна використати для професійного розвитку.

Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголошував, що зарплати педагогів мають не лише відповідати ринковому рівню, а й бути вищими за нього.

