Зарплати вчителів зросли на 30%: у яких громадах виплачують найбільші надбавки

У більшості громад України зарплати вчителів зросли більш ніж на 30% завдяки підвищенню надбавки за престижність. Водночас у частині громад виплати залишилися без змін або навіть скоротилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
Моніторинг за січень-лютий 2026 року охопив 1 463 територіальні громади. Результати показали, що у 91,9% громад заробітна плата вчителів зросла на понад 30%. Порівняно з 2025 роком ситуація виглядає так:
Зокрема, у 593 громадах (40,5%) розмір надбавки вдалося збільшити, а у 752 (51,4%) - залишити на попередньому рівні.
Водночас у 106 громадах (7,3%) виплати скоротили.
Рівень доплати за престижність суттєво відрізняється залежно від громади.
Зниження надбавок зафіксували у 106 громадах. Основною причиною називають нестачу ресурсів. Водночас, за словами Сергія Бабака, це пов’язано і зі структурними проблемами.
Це призводить до неефективного розподілу коштів.
Серед 106 громад є дев’ять, які мали фінансову можливість збільшити виплати, але цього не зробили. На їхніх рахунках залишалися від 800 тисяч до 1,8 мільйона гривень. Зокрема, йдеться про громади у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.
За словами Бабака, у таких випадках мова йде не стільки про брак коштів, скільки про різні управлінські підходи до їх розподілу.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем". У її межах кожен учитель отримує 1500 гривень на спеціальний віртуальний рахунок, які можна використати для професійного розвитку.
Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголошував, що зарплати педагогів мають не лише відповідати ринковому рівню, а й бути вищими за нього.