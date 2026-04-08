Зарплаты учителей выросли на 30%: в каких громадах выплачивают самые большие надбавки

В большинстве громад Украины зарплаты учителей выросли более чем на 30% благодаря повышению надбавки за престижность. В то же время в части громад выплаты остались без изменений или даже сократились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
Главное:
Мониторинг за январь-февраль 2026 года охватил 1 463 территориальные общины. Результаты показали, что в 91,9% общин заработная плата учителей выросла более чем на 30%. По сравнению с 2025 годом ситуация выглядит так:
В частности, в 593 громадах (40,5%) размер надбавки удалось увеличить, а в 752 (51,4%) - оставить на прежнем уровне.
В то же время в 106 громадах (7,3%) выплаты сократили.
Уровень доплаты за престижность существенно отличается в зависимости от громады.
В частности:
Снижение надбавок зафиксировали в 106 общинах. Основной причиной называют недостаток ресурсов. В то же время, по словам Сергея Бабака, это связано и со структурными проблемами.
Речь идет о:
Это приводит к неэффективному распределению средств.
Среди 106 громад есть девять, которые имели финансовую возможность увеличить выплаты, но этого не сделали. На их счетах оставались от 800 тысяч до 1,8 миллиона гривен. В частности, речь идет об общинах в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях.
По словам Бабака, в таких случаях речь идет не столько о нехватке средств, сколько о различных управленческих подходах к их распределению.
Напомним, ранее правительство ввело программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем". В ее рамках каждый учитель получает 1500 гривен на специальный виртуальный счет, которые можно использовать для профессионального развития.
В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркивал, что зарплаты педагогов должны не только соответствовать рыночному уровню, но и быть выше него.