Зарплати українців зростуть: Нацбанк дав обнадійливий прогноз на 2026 рік

Реальні зарплати в Україні продовжать зростати, а рівень безробіття поступово знижуватиметься на тлі структурних змін на ринку праці та дефіциту кваліфікованих працівників. Водночас зростання доходів супроводжуватиметься підвищеним тиском на витрати бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт Національного банку України.
Головне:
У Нацбанку зазначають, що фундаментальний ціновий тиск в економіці посилився, зокрема через подальше зростання витрат підприємств.
Серед ключових чинників – підвищення заробітних плат, подорожчання енергоресурсів та ефекти попереднього ослаблення гривні.
Попри це, зростання зарплат залишається стабільним і навіть пришвидшується в окремих секторах, насамперед у бюджетній сфері.
У НБУ пояснюють, що однією з головних причин є дефіцит кваліфікованої робочої сили. Це змушує роботодавців конкурувати за працівників через підвищення оплати праці.
Навіть попри певне поліпшення ситуації на ринку праці в останні місяці, підприємства продовжують збільшувати витрати на персонал.
У Нацбанку очікують, що поступове відновлення економічної активності сприятиме зниженню рівня безробіття.
Цьому також сприятимуть:
Підвищення зарплат підтримуватиме купівельну спроможність населення, однак одночасно створюватиме додатковий тиск на ціни через зростання витрат бізнесу.
У НБУ наголошують, що дисбаланси на ринку праці залишаються одним із факторів інфляційного тиску в економіці.
Водночас у середньостроковій перспективі очікується поступова стабілізація ринку праці та більш збалансована динаміка доходів.