Зарплаты украинцев вырастут: Нацбанк дал обнадеживающий прогноз на 2026 год

Главное:

Реальные и номинальные зарплаты в Украине продолжают расти.

Безработица постепенно будет снижаться.

Дефицит кадров остается ключевым фактором давления на рынок труда.

Повышение зарплат поддерживает инфляционное давление в экономике.

Наибольший рост доходов фиксируется в бюджетном секторе.

Что происходит с зарплатами

В Нацбанке отмечают, что фундаментальное ценовое давление в экономике усилилось, в частности из-за дальнейшего роста расходов предприятий.

Среди ключевых факторов - повышение заработных плат, подорожание энергоресурсов и эффекты предыдущего ослабления гривны.

Несмотря на это, рост зарплат остается стабильным и даже ускоряется в отдельных секторах, прежде всего в бюджетной сфере.

Почему растут зарплаты

В НБУ объясняют, что одной из главных причин является дефицит квалифицированной рабочей силы. Это заставляет работодателей конкурировать за работников путем повышения оплаты труда.

Даже несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке труда в последние месяцы, предприятия продолжают увеличивать расходы на персонал.

Что будет с безработицей

В Нацбанке ожидают, что постепенное восстановление экономической активности будет способствовать снижению уровня безработицы.

Этому также будут способствовать:

восстановление отдельных секторов экономики;

возвращение части работников на рынок труда;

адаптация бизнеса к условиям войны;

рост спроса на рабочую силу в отдельных отраслях.

Как это повлияет на экономику

Повышение зарплат будет поддерживать покупательную способность населения, однако одновременно будет создавать дополнительное давление на цены из-за роста расходов бизнеса.

В НБУ отмечают, что дисбалансы на рынке труда остаются одним из факторов инфляционного давления в экономике.

В то же время в среднесрочной перспективе ожидается постепенная стабилизация рынка труда и более сбалансированная динамика доходов.