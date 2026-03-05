UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зарплати українців на початку року впали: які спеціалісти й регіони опинилися "на дні"

07:30 05.03.2026 Чт
2 хв
Гаманці людей "схудли", а заборгованість із виплат сягнула мільярдів
aimg Ірина Костенко
Спеціалісти у деяких сферах отримують набагато більше, ніж в інших (фото ілюстративне: Getty Images)

Січень 2026 року приніс українцям відчутний спад доходів. Тоді як в цілому середня зарплата по країні пішла вниз, заробіток деяких спеціалістів склав понад 76 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби статистики України у Facebook.

Читайте також: Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці

Як змінилась середня зарплата на початку року

Виходячи з оновлених даних Держстату за січень 2026 року, ситуація на ринку праці в Україні змінилась.

В цілому середня заробітна плата працівників впродовж першого місяця поточного року склала 27 975 гривень.

Уточнюється, що це на 9,5% менше у порівнянні з груднем 2025 року.

Яким спеціалістам платили найменше і навпаки

У Державній службі статистики повідомили також про "крайні" розміри оплати праці штатних працівників на початку року - у розрізі видів економічної діяльності.

Так, найвища зарплата виявилась у людей, які працювали у сфері інформації та телекомунікації.

Їхній середній заробіток склав 76 905 гривень.

Тим часом найнижча зарплата була у працівників зі сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Їхній середній заробіток склав 17 828 гривень.

Середня зарплата штатних працівників за січень 2026 року (інфографіка: facebook.com/Ukrstat)

Де в Україні рівень зарплат найнижчий і навпаки

За інформацією Держстату, до регіонів із найвищим рівнем оплати праці належать:

  • 43 865 гривень - місто Київ
  • 28 598 гривень - Київська область.

При цьому до регіонів із найнижчим рівнем оплати праці потрапили такі області:

  • 19 984 гривень - Чернівецька;
  • 19 996 гривень - Кіровоградська.

Публікація Держстату (скриншот: facebook.com/Ukrstat)

Насамкінець у Державній службі статистики повідомили про наявність заборгованості з виплати заробітної плати.

Уточнюється, що станом на 1 лютого 2026 року вона склала 3,4 млрд гривень.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зростає дефіцит кадрів, тож ми розповідали, кому підняли зарплати на 59% і кого бракує роботодавцям.

Крім того, ми пояснювали, що в цілому відбувається на ринку праці цього року.

Читайте також, що відомо про підвищення зарплат в Україні з 1 січня 2026 року.

