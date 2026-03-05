Зарплати українців на початку року впали: які спеціалісти й регіони опинилися "на дні"

Січень 2026 року приніс українцям відчутний спад доходів. Тоді як в цілому середня зарплата по країні пішла вниз, заробіток деяких спеціалістів склав понад 76 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби статистики України у Facebook.
Виходячи з оновлених даних Держстату за січень 2026 року, ситуація на ринку праці в Україні змінилась.
В цілому середня заробітна плата працівників впродовж першого місяця поточного року склала 27 975 гривень.
Уточнюється, що це на 9,5% менше у порівнянні з груднем 2025 року.
У Державній службі статистики повідомили також про "крайні" розміри оплати праці штатних працівників на початку року - у розрізі видів економічної діяльності.
Так, найвища зарплата виявилась у людей, які працювали у сфері інформації та телекомунікації.
Їхній середній заробіток склав 76 905 гривень.
Тим часом найнижча зарплата була у працівників зі сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.
Їхній середній заробіток склав 17 828 гривень.
За інформацією Держстату, до регіонів із найвищим рівнем оплати праці належать:
При цьому до регіонів із найнижчим рівнем оплати праці потрапили такі області:
Насамкінець у Державній службі статистики повідомили про наявність заборгованості з виплати заробітної плати.
Уточнюється, що станом на 1 лютого 2026 року вона склала 3,4 млрд гривень.
