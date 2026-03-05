Зарплати українців на початку року впали: які спеціалісти й регіони опинилися "на дні"

Як змінилась середня зарплата на початку року

Виходячи з оновлених даних Держстату за січень 2026 року, ситуація на ринку праці в Україні змінилась.

В цілому середня заробітна плата працівників впродовж першого місяця поточного року склала 27 975 гривень.

Уточнюється, що це на 9,5% менше у порівнянні з груднем 2025 року.

Яким спеціалістам платили найменше і навпаки

У Державній службі статистики повідомили також про "крайні" розміри оплати праці штатних працівників на початку року - у розрізі видів економічної діяльності.

Так, найвища зарплата виявилась у людей, які працювали у сфері інформації та телекомунікації.

Їхній середній заробіток склав 76 905 гривень.

Тим часом найнижча зарплата була у працівників зі сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Їхній середній заробіток склав 17 828 гривень.

Середня зарплата штатних працівників за січень 2026 року (інфографіка: facebook.com/Ukrstat)

Де в Україні рівень зарплат найнижчий і навпаки

За інформацією Держстату, до регіонів із найвищим рівнем оплати праці належать:

43 865 гривень - місто Київ

28 598 гривень - Київська область.

При цьому до регіонів із найнижчим рівнем оплати праці потрапили такі області:

19 984 гривень - Чернівецька;

19 996 гривень - Кіровоградська.

Публікація Держстату (скриншот: facebook.com/Ukrstat)

Насамкінець у Державній службі статистики повідомили про наявність заборгованості з виплати заробітної плати.

Уточнюється, що станом на 1 лютого 2026 року вона склала 3,4 млрд гривень.