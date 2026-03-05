RU

Общество Образование Деньги Изменения

Зарплаты украинцев в начале года упали: какие специалисты и регионы оказались "на дне"

07:30 05.03.2026 Чт
2 мин
Кошельки людей "похудели", а задолженность по выплатам достигла миллиардов
aimg Ирина Костенко
Специалисты в некоторых сферах получают гораздо больше, чем в других (фото иллюстративное: Getty Images)

Январь 2026 года принес украинцам ощутимый спад доходов. Тогда как в целом средняя зарплата по стране пошла вниз, заработок некоторых специалистов составил более 76 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы статистики Украины в Facebook.

Читайте также: Эйджизм в Украине закончился? Как рабочие 55+ спасают рынок труда

Как изменилась средняя зарплата в начале года

Исходя из обновленных данных Госстата за январь 2026 года, ситуация на рынке труда в Украине изменилась.

В целом средняя заработная плата работников в течение первого месяца текущего года составила 27 975 гривен.

Уточняется, что это на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года.

Каким специалистам платили меньше всего и наоборот

В Государственной службе статистики сообщили также о "крайних" размерах оплаты труда штатных работников в начале года - в разрезе видов экономической деятельности.

Так, самая высокая зарплата оказалась у людей, которые работали в сфере информации и телекоммуникаций.

Их средний заработок составил 76 905 гривен.

Между тем самая низкая зарплата была у работников из сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Их средний заработок составил 17 828 гривен.

Средняя зарплата штатных работников за январь 2026 года (инфографика: facebook.com/Ukrstat)

Где в Украине уровень зарплат самый низкий и наоборот

По информации Госстата, к регионам с самым высоким уровнем оплаты труда относятся:

  • 43 865 гривен - город Киев
  • 28 598 гривен - Киевская область.

При этом в регионы с самым низким уровнем оплаты труда попали такие области:

  • 19 984 гривен - Черновицкая;
  • 19 996 гривен - Кировоградская.

Публикация Госстата (скриншот: facebook.com/Ukrstat)

В завершение в Государственной службе статистики сообщили о наличии задолженности по выплате заработной платы.

Уточняется, что по состоянию на 1 февраля 2026 года она составила 3,4 млрд гривен.

Напомним, сегодня в Украине растет дефицит кадров, поэтому мы рассказывали, кому подняли зарплаты на 59% и кого не хватает работодателям.

Кроме того, мы объясняли, что в целом происходит на рынке труда в этом году.

Читайте также, что известно о повышении зарплат в Украине с 1 января 2026 года.

