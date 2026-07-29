Зарплати в Україні зросли: де платять найбільше та у кого оклади по 78 тисяч

У червні середня виплата по країні зросла на 5,9% порівняно з травнем і склала 32 783 грн. Традиційно найвищі заробітки фіксують у столиці та кількох регіонах.

Лідерство за рівнем оплати праці утримують:

Київ - 48 393 грн;

Луганська область - 38 143 грн;

Київська область - 33 849 грн.

Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані в Чернівецькій (24 472 грн) та Кіровоградській (23 882 грн) областях.

Розмір доходу суттєво залежить від сфери діяльності. Найбільше в Україні заробляють фахівці галузі інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 77 931 грн.

Найнижчу оплату праці отримують працівники сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - в середньому 22 274 грн.

Попри загальне зростання середніх доходів, в Україні залишається проблемним питання із заборгованістю перед робітниками. Станом на 1 липня борги із виплати заробітної плати по країні сягнули 3,8 млрд грн.