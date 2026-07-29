Зарплати в Україні зросли: де платять найбільше та у кого оклади по 78 тисяч

Середня заробітна плата в Україні за червень 2026 року зросла майже на 6% і сягнула 32,7 тис. грн. Водночас розрив між найвищими та найнижчими доходами за регіонами та галузями залишається значним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
У червні середня виплата по країні зросла на 5,9% порівняно з травнем і склала 32 783 грн. Традиційно найвищі заробітки фіксують у столиці та кількох регіонах.
Лідерство за рівнем оплати праці утримують:
Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані в Чернівецькій (24 472 грн) та Кіровоградській (23 882 грн) областях.
Розмір доходу суттєво залежить від сфери діяльності. Найбільше в Україні заробляють фахівці галузі інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 77 931 грн.
Найнижчу оплату праці отримують працівники сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - в середньому 22 274 грн.
Попри загальне зростання середніх доходів, в Україні залишається проблемним питання із заборгованістю перед робітниками. Станом на 1 липня борги із виплати заробітної плати по країні сягнули 3,8 млрд грн.
Нагадаємо, молоді українці, які лише починають свій професійний шлях, можуть отримати державну підтримку під час працевлаштування. Роботодавцям, які беруть на роботу молодих фахівців, держава компенсує частину витрат на виплату заробітної плати.
Також зазначимо, що за останній рік середня зарплата в Україні збільшилася на 6 тисяч гривень. Найвищі доходи нині пропонують керівникам, водіям міжнародних перевезень та програмістам.