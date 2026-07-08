Від 8 600 до 92 000 гривень: які фахівці заробляють найбільше та найменше в Україні
За рік середня зарплата в Україні зросла на 6 тисяч гривень. Найбільше пропонують керівникам, водіям міжнародних перевезень і програмістам.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.
Головне:
- Потужний річний приріст: Середній розмір заробітної плати за останні 12 місяців збільшився одразу на 6 тисяч гривень.
- Географія найбільших заробітків: Державна служба зайнятості визначила п'ять регіонів України з найвищими доходами.
- Топ вакансій: Складено список найбільш високооплачуваних спеціалістів, де місячні оклади стартують від 46 тисяч і сягають майже шестизначних сум.
- Межа бідності: Визначено перелік із шести популярних професій, де досі пропонують найменші гроші на рівні мінімальної зарплати.
Як змінилися зарплати за рік
За даними Держслужби зайнятості, зараз середній розмір зарплати у вакансіях на "Єдиному порталі вакансій" досяг 30 тисяч гривень.
Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тисячі гривень. Таким чином, за рік зарплатні пропозиції зросли на 6 тисяч гривень.
Де пропонують найвищі зарплати
Найвищі середні зарплати роботодавці пропонують у:
- Києві - 38 тисяч гривень;
- Вінницькій області - 36 тисяч гривень;
- Херсонській області - 34 тисячі гривень;
- Дніпропетровській області - 31 тисяча гривень;
- Харківській області - 31 тисяча гривень.
Яким фахівцям готові платити найбільше
У Дерслужбі зайнятості пояснюють, що найвищі зарплати пропонують кваліфікованим працівникам із досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах. Крім того, роботодавці готові більше платити спеціалістам, яких сьогодні бракує на ринку праці.
Серед вакансій із найвищими зарплатними пропозиціями:
- операційний директор - 92 тисячі гривень;
- водій міжнародних перевезень - 66 тисяч гривень;
- рієлтор - 58 тисяч гривень;
- автомаляр - 57 тисяч гривень;
- програміст - 52 тисячі гривень;
- автослюсар - 47 тисяч гривень;
- шеф-кухар - 46 тисяч гривень;
- кранівник - 37 тисяч гривень.
Кому пропонують найбільші зарплати в Україні? (інфографіка РБК-Україна)
Хто отримує найменше
Найнижчі зарплати, за даними Держслужби зайнятості, роботодавці пропонують працівникам, які виконують некваліфіковану роботу та не потребують спеціальної підготовки.
Йдеться, зокрема, про такі професії:
- двірник;
- прибиральник;
- кухонний робітник;
- мийник посуду;
- листоноша;
- укладальник-пакувальник.
Для таких вакансій нерідко пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць.
Найменш оплачувані професії в Україні (інфографіка РБК-Україна)
За даними відомства, різниця в оплаті праці між найбільш високооплачуваними та найменш оплачуваними вакансіями пояснюється насамперед рівнем кваліфікації, досвідом роботи, складністю виконуваних завдань і дефіцитом окремих спеціалістів на ринку праці.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищила число офіційно зареєстрованих безробітних. Найбільше пропозицій роботи зосереджено у Києві та великих регіонах, а найгостріший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників.
Також ми писали, що влітку 2026 року в Україні найбільше сезонних вакансій відкрито у сільському господарстві, торгівлі, сфері обслуговування та на виробництві. Для студентів доступні підробітки на фермах, у закладах харчування, службах доставки та інших сезонних роботах.