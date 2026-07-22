Перша робота для молоді: як держава допомагає з працевлаштуванням та які є гарантії

Молоді українці можуть розраховувати на державну підтримку під час пошуку першої роботи. Роботодавцям, які працевлаштовують молодих спеціалістів, компенсують частину витрат на оплату праці.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Головне: Статистика працевлаштування. Після початку повномасштабної війни через службу зайнятості роботу знайшли 323 тисячі українців віком до 35 років (39 тисяч - з початку 2026 року).

Після початку повномасштабної війни через службу зайнятості роботу знайшли 323 тисячі українців віком до 35 років (39 тисяч - з початку 2026 року). Пільгові категорії. Державні гарантії на перше робоче місце мають випускники шкіл/вишів та молодь, звільнена зі строкової служби.

Державні гарантії на перше робоче місце мають випускники шкіл/вишів та молодь, звільнена зі строкової служби. Допомога бізнесу. Роботодавцям компенсують 50% мінімальної зарплати за працевлаштування молоді. У 2026 році це 4324 гривні на місяць.

Роботодавцям компенсують 50% мінімальної зарплати за працевлаштування молоді. У 2026 році це 4324 гривні на місяць. Умови для компаній. Субвенцію виплачують до 6 місяців. Натомість бізнес зобов'язаний зберегти робоче місце для працівника мінімум на рік.

Субвенцію виплачують до 6 місяців. Натомість бізнес зобов'язаний зберегти робоче місце для працівника мінімум на рік. Ефективність програми. З початку війни компенсаціями скористалися 6,3 тисячі молодих людей, з яких 1,3 тисячі отримали роботу цього року.

Скільки молодих українців знайшли роботу

За даними відомства, з 1 березня 2022 року до 23 червня 2026 року її послугами скористалися майже 717 тисяч українців віком до 35 років. Лише з початку цього року допомогу отримали 88 тисяч молодих людей.

За цей період за сприяння служби зайнятості:

нову роботу знайшли 323 тисячі молодих українців , з них 39 тисяч - від початку 2026 року;

, з них - від початку 2026 року; професійне навчання пройшли 48 тисяч безробітних , зокрема 7,7 тисячі цього року;

, зокрема цього року; до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучили майже 21 тисячу осіб , з них 2,3 тисячі - цього року;

, з них - цього року; майже 58 тисяч молодих людей отримали направлення на суспільно корисні роботи, зокрема 7 тисяч - у 2026 році.



Робота для молоді в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Хто має додаткові гарантії при працевлаштуванні

У службі зайнятості нагадали, що закон передбачає додаткові гарантії для окремих категорій молоді.

Йдеться, зокрема, про випускників закладів освіти, які вперше влаштовуються на роботу, а також молодих людей, які звільнилися зі строкової військової чи альтернативної служби та шукають перше місце роботи протягом шести місяців після завершення навчання або служби.

Від початку повномасштабного вторгнення за сприяння служби зайнятості перше робоче місце отримали 5,3 тисячі безробітних цієї категорії. Із них 196 людей були працевлаштовані вже у 2026 році.

Яку підтримку можуть отримати роботодавці

Для стимулювання працевлаштування молоді діє державна компенсаційна програма для роботодавців. Вона передбачає виплату компенсації у розмірі 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування за направленням служби зайнятості:

молоді до 25 років , яка має страховий стаж не більше 12 місяців;

, яка має страховий стаж не більше 12 місяців; молоді до 35 років - на перше робоче місце;

- на перше робоче місце; людей, звільнених зі строкової або альтернативної служби, - на перше місце роботи після звільнення.

У 2026 році розмір такої компенсації становить 4324 гривні.

Кошти роботодавцю виплачують кожні два місяці роботи нового працівника - у перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий та одинадцятий місяці. Загалом компенсацію можна отримувати не довше шести місяців.

При цьому роботодавець повинен зберегти робоче місце щонайменше удвічі довше, ніж триває виплата компенсації. Тобто якщо компенсацію виплачували протягом шести місяців, працівник має пропрацювати не менше року.

За інформацією Державної служби зайнятості, з початку повномасштабної війни завдяки цій програмі працевлаштували 6,3 тисячі молодих людей. Лише з початку 2026 року нею скористалися 1,3 тисячі осіб.