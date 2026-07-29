Зарплаты в Украине выросли: где платят больше всего и у кого оклады по 78 тысяч

В июне средняя выплата по стране выросла на 5,9% по сравнению с маем и составила 32783 грн. Традиционно самые высокие заработки фиксируют в столице и в нескольких регионах.

Лидерство по уровню оплаты труда удерживают:

Киев - 48 393 грн;

Луганская область - 38 143 грн;

Киевская область - 33 849 грн.

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой (24 472 грн) и Кировоградской (23 882 грн) областях.

Размер дохода значительно зависит от сферы деятельности. Больше всего в Украине зарабатывают специалисты в области информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 77 931 грн.

Самую низкую оплату труда получают работники сферы здравоохранения и оказания социальной помощи - в среднем 22 274 грн.

Несмотря на общий рост средних доходов, в Украине остается проблемным вопрос с задолженностью перед рабочими. По состоянию на 1 июля долги по выплате заработной платы по стране достигли 3,8 млрд грн.