Зарплати в Україні просіли після зростання: скільки зараз заробляють українці

У серпні 2026 року середня заробітна плата в Україні зросла на 23,1% порівняно з минулим роком і склала майже 31,9 тисячі гривень. Проте у порівнянні з липнем доходи українців дещо знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби статистики України.

За даними Держстату, середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні становила 31 892 гривні. Незважаючи на значне річне зростання, відносно попереднього місяця (липня) зарплати зменшилися на 1,1%.

Традиційно найвищі доходи фіксують у столиці. Трійка регіонів з найвищими зарплатами виглядає так:

Київ - 48 705 грн;

Луганська область - 33 981 грн;

Київська область - 32 404 грн.

Водночас найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у Чернівецькій (22 807 грн) та Кіровоградській (22 869 грн) областях.

Зарплати за сферами діяльності

Найприбутковішою галуззю залишається сфера інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 79 170 гривень. Найменше заробляють працівники сфери освіти - 19 109 гривень.

Падіння середньої зарплати порівняно з липнем торкнулося більшості сфер діяльності. Найменше зниження (на 0,4%) зафіксовано у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, а найбільше (на 6,2%) - в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги.

При цьому в низці галузей доходи зросли на 0,1-4,7%. Йдеться про:

будівництво;

інформацію та телекомунікації;

професійну, наукову та технічну діяльність;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

державне управління й оборону;

обов'язкове соціальне страхування;

оптову та роздрібну торгівлю;

ремонт автотранспорту і мотоциклів;

операції з нерухомим майном.

Держстаті повідомив, що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам склала 3,8 млрд гривень.