До 110 тисяч гривень: у кого найбільше зросли зарплати з початку повномасштабної війни

Перелік найбільш затребуваних спеціалістів та рівень оплати їх праці в Україні протягом останніх чотирьох років помітно змінився. Значно виріс попит на робітничі професії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Які вакансії стали найбільш оплачуваними

У серпні 2022 року найбільшу медіанну зарплату пропонували далекобійникам - 40 000 гривень.

До п'ятірки найбільш оплачуваних також увійшли:

майстер з ремонту - 30 000 гривень;

- 30 000 гривень; фасадник - 30 000 гривень;

- 30 000 гривень; рієлтор - 27 500 гривень;

- 27 500 гривень; рихтувальник - 27 500 гривень.

Через чотири роки зарплатна картина суттєво змінилася. У серпні 2026 року найбільш оплачуваною стала вакансія керівника відділу продажів - медіанна зарплата становила 110 000 гривень.

До топ-5 також увійшли:

штукатур - 80 000 гривень;

- 80 000 гривень; фасадник - 70 000 гривень;

- 70 000 гривень; плиточник - 70 000 гривень;

- 70 000 гривень; муляр - 65 000 гривень.

Кого найбільше шукають роботодавці

У серпні 2022 року найбільше оголошень було для водіїв - 4 468. Медіанна зарплата за цією вакансією становила 23 000 гривень.

Також роботодавці активно шукали:

продавців - 4 340 оголошень, 10 700 гривень;

- 4 340 оголошень, 10 700 гривень; менеджерів з продажу - 2 319 оголошень, 16 500 гривень;

- 2 319 оголошень, 16 500 гривень; швачок і кравців - 2 121 оголошення, 15 000 гривень;

- 2 121 оголошення, 15 000 гривень; кухарів - 2 120 оголошень, 12 500 гривень.

У серпні 2026 року рейтинг очолили продавці - 9 306 оголошень. Їхня медіанна зарплата зросла до 24 200 гривень.

На другому місці опинилися водії - 8 331 оголошення. Медіанна зарплата для них за чотири роки зросла до 40 000 гривень.

Далі в рейтингу:

різноробочі - 5 011 оголошень, 30 000 гривень;

- 5 011 оголошень, 30 000 гривень; вантажники - 4 848 оголошень, 28 500 гривень;

- 4 848 оголошень, 28 500 гривень; кухарі - 3 384 оголошення, 29 250 гривень.

В OLX Робота зазначають, що продавці, водії та кухарі залишаються серед професій із найбільшим попитом. Водночас у 2026 році до п'ятірки найбільш затребуваних додалися різноробочі та вантажники.