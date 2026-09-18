Зарплати до 48 000 гривень: яких спеціалістів найчастіше шукають перед зимою

Напередодні опалювального сезону в Україні зростає потреба у фахівцях, від яких залежить робота систем опалення, електромереж, вентиляції та генераторів. Зарплати за більшістю таких професій за рік зросли.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на OLX Робота.

Яких фахівців шукають роботодавці

До початку опалювального сезону компаніям потрібні енергетики, електрики, сантехніки, слюсарі, оператори котелень, фахівці з опалення, вентиляції та кондиціонування, монтажники систем опалення, електромеханіки та інші технічні спеціалісти.

Порівняно із серпнем 2025 року кількість вакансій для електромонтерів у серпні 2026-го зросла на 8%, енергетиків - на 9%, операторів котелень - на 13%.

Водночас значно більше вакансій стало для інженерів з вентиляції - на 40%, а для монтажників систем опалення - на 57%.

Окремо зріс попит на майстрів з ремонту генераторів - на 5%. Це пов'язано із потребою обслуговувати обладнання, яке використовується під час перебоїв з електропостачанням.

Натомість роботодавці стали рідше шукати електромеханіків, сантехніків, слюсарів та фахівців ОВІК/HVAC.

Кандидати теж активніше шукають таку роботу

Інтерес пошукачів до багатьох професій, на які зріс попит роботодавців, також збільшився.

Порівняно з минулим роком кількість відгуків на вакансії електромонтерів зросла на 28%, енергетиків - на 32%, а монтажників систем опалення - на 141%.

Найбільше зростання зафіксували серед кандидатів на посади майстрів з ремонту генераторів - кількість відгуків збільшилася на 169%, тобто майже вдвічі.

Скільки платять фахівцям

Попри зниження попиту та пропозиції за окремими професіями, медіанні зарплати майже для всіх спеціалістів за рік зросли.

Найбільше зросли зарплати енергетиків - на 32%, до 33 тис. гривень, електромеханіків - на 24%, до 39 тис. гривень, та фахівців ОВІК/HVAC - на 24%, до 26 тис. гривень.

Зарплата операторів котелень за рік зросла на 22% - до 20 тис. гривень, а електромонтерів - на 20%, до 30 тис. гривень.

Ще на 17-19% зросли медіанні зарплати монтажників систем опалення - до 48 тис. гривень, майстрів з ремонту генераторів - до 33 тис. гривень та сантехніків - до 35 тис. гривень.

Для слюсарів та електриків показник зріс на 14% - до 40 тис. гривень.

Найвища медіанна зарплата серед перелічених фахівців у серпні була у монтажників систем опалення - 48 тис. гривень.

Де найбільше вакансій

Найбільше відповідних вакансій у серпні було у Київській області. Тут активно шукали слюсарів, фахівців ОВІК/HVAC, електриків, майстрів з ремонту генераторів, сантехніків та енергетиків.

Медіанні зарплати за деякими професіями в регіоні були вищими за загальноукраїнські. Наприклад, енергетикам пропонували 40 тис. гривень проти 33 тис. гривень у середньому по Україні.

Також перед початком опалювального сезону фахівців активно шукають у Полтавській, Одеській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

В OLX Робота зазначають, що зростання медіанних зарплат для більшості технічних професій може свідчити про конкуренцію роботодавців за досвідчених фахівців. При цьому рівень оплати залишається одним із ключових критеріїв під час вибору роботи.