Зарплаты в Украине просели после роста: сколько сейчас зарабатывают украинцы
В августе 2026 года средняя заработная плата в Украине выросла на 23,1% по сравнению с прошлым годом и составила почти 31,9 тысяч гривен. Однако по сравнению с июлем доходы украинцев несколько снизились.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины.
По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 31 892 гривны. Несмотря на значительный годовой рост, по отношению к предыдущему месяцу (июлю) зарплаты уменьшились на 1,1%.
Традиционно самые высокие доходы фиксируют в столице. Тройка регионов с высокими зарплатами выглядит так:
- Киев - 48 705 грн;
- Луганская область - 33 981 грн;
- Киевская область - 32 404 грн.
В то же время, самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в Черновицкой (22 807 грн) и Кировоградской (22 869 грн) областях.
Зарплаты по сферам деятельности
Самой прибыльной отраслью остается сфера информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 79 170 гривен. Меньше всего зарабатывают работники сферы образования - 19 109 гривен.
Падение средней зарплаты по сравнению с июлем коснулось большинства сфер деятельности. Наименьшее снижение (на 0,4%) зафиксировано в сфере административного и вспомогательного обслуживания, а наибольшее (на 6,2%) - в здравоохранении и оказании социальной помощи.
При этом в ряде отраслей доходы выросли на 0,1-4,7%. Речь идет о:
- строительстве;
- информации и телекоммуникации;
- профессиональной, научной и технической деятельности;
- искусстве, спорте, развлечении и отдыхе;
- государственном управлении и обороне;
- обязательном социальном страховании;
- оптовой и розничной торговле;
- ремонте автотранспорта и мотоциклов;
- сделках с недвижимым имуществом.
Госстат сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы работникам составила 3,8 млрд гривен.
Напомним, перечень наиболее востребованных специалистов и уровень оплаты их труда в Украине за последние четыре года изменился. В частности, зафиксирован рост спроса на рабочие профессии.
РБК-Украина также писало, что накануне холодов в Украине растет потребность в специалистах, влияющих на работу систем отопления, электросетей, вентиляции и генераторов.