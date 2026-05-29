Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: де платять найбільше

18:17 29.05.2026 Пт
2 хв
Які регіони та галузі стали лідерами за рівнем зарплат?
aimg Юлія Голованова
Фото: в Україні назвали регіони з найбільшою зарплатою (GettyImages)

Середня зарплата в Україні продовжує зростати та вже перевищила 30 тисяч гривень. Водночас розрив між окремими регіонами та сферами діяльності залишається суттєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними відомства, у квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 515 гривень. Порівняно з березнем показник зріс на 0,5%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві - 48 003 гривні. Друге місце посіла Київська область із середньою зарплатою 30 584 гривні.

Водночас найнижчі зарплати отримують працівники Кіровоградської області - 21 199 гривень та Чернівецької області - 21 687 гривень.

Серед видів економічної діяльності найбільші зарплати традиційно мають працівники сфери інформації та телекомунікацій. У квітні їхня середня зарплата становила 77 861 гривню.

Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 19 855 гривень. Окремо у Держстаті повідомили, що станом на 1 травня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,7 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Україні у 2026 році найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, працівникам СТО, аграріям та далекобійникам. У деяких містах рівень оплати вже перевищує 100-150 тисяч гривень на місяць.

Також раніше повідомлялося, що ринок праці в Україні поступово адаптується до зростання кількості кандидатів зі статусом учасника бойових дій (УБД). Наразі в країні налічується близько 1,8 млн ветеранів, що становить значну частку працездатного населення.

