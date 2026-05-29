Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: де платять найбільше

Середня зарплата в Україні продовжує зростати та вже перевищила 30 тисяч гривень. Водночас розрив між окремими регіонами та сферами діяльності залишається суттєвим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За даними відомства, у квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 515 гривень. Порівняно з березнем показник зріс на 0,5%.
Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві - 48 003 гривні. Друге місце посіла Київська область із середньою зарплатою 30 584 гривні.
Водночас найнижчі зарплати отримують працівники Кіровоградської області - 21 199 гривень та Чернівецької області - 21 687 гривень.
Серед видів економічної діяльності найбільші зарплати традиційно мають працівники сфери інформації та телекомунікацій. У квітні їхня середня зарплата становила 77 861 гривню.
Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 19 855 гривень. Окремо у Держстаті повідомили, що станом на 1 травня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,7 млрд гривень.
