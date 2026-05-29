Средняя зарплата превысила 30 тысяч гривен: где платят больше всего

По данным ведомства, в апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 515 гривен. По сравнению с мартом показатель вырос на 0,5%.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве - 48 003 гривны. Второе место заняла Киевская область со средней зарплатой 30 584 гривны.

В то же время самые низкие зарплаты получают работники Кировоградской области - 21 199 гривен и Черновицкой области - 21 687 гривен.

Среди видов экономической деятельности наибольшие зарплаты традиционно имеют работники сферы информации и телекоммуникаций. В апреле их средняя зарплата составила 77 861 гривну.

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - 19 855 гривен. Отдельно в Госстате сообщили, что по состоянию на 1 мая 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,7 млрд гривен.