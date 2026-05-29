Средняя зарплата превысила 30 тысяч гривен: где платят больше всего

18:17 29.05.2026 Пт
2 мин
Какие регионы и отрасли стали лидерами по уровню зарплат?
aimg Юлия Голованова
Фото: в Украине назвали регионы с самой большой зарплатой (GettyImages)

Средняя зарплата в Украине продолжает расти и уже превысила 30 тысяч гривен. В то же время разрыв между отдельными регионами и сферами деятельности остается существенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, в апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 515 гривен. По сравнению с мартом показатель вырос на 0,5%.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве - 48 003 гривны. Второе место заняла Киевская область со средней зарплатой 30 584 гривны.

В то же время самые низкие зарплаты получают работники Кировоградской области - 21 199 гривен и Черновицкой области - 21 687 гривен.

Среди видов экономической деятельности наибольшие зарплаты традиционно имеют работники сферы информации и телекоммуникаций. В апреле их средняя зарплата составила 77 861 гривну.

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - 19 855 гривен. Отдельно в Госстате сообщили, что по состоянию на 1 мая 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,7 млрд гривен.

Напомним, что в Украине в 2026году самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, работникам СТО, аграриям и дальнобойщикам. В некоторых городах уровень оплаты уже превышает 100-150 тысяч гривен в месяц.

Также ранее сообщалось, что рынок труда в Украине постепенно адаптируется к росту количества кандидатов со статусом участника боевых действий (УБД). Сейчас в стране насчитывается около 1,8 млн ветеранов, что составляет значительную долю трудоспособного населения.

