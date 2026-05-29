Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: де платять найбільше

Середня зарплата в Україні продовжує зростати та вже перевищила 30 тисяч гривень. Водночас розрив між окремими регіонами та сферами діяльності залишається суттєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 19 855 гривень . Окремо у Держстаті повідомили, що станом на 1 травня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,7 млрд гривень.

За даними відомства, у квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 515 гривень . Порівняно з березнем показник зріс на 0,5%.

Нагадаємо, що в Україні у 2026 році найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, працівникам СТО, аграріям та далекобійникам. У деяких містах рівень оплати вже перевищує 100-150 тисяч гривень на місяць.

Також раніше повідомлялося, що ринок праці в Україні поступово адаптується до зростання кількості кандидатів зі статусом учасника бойових дій (УБД). Наразі в країні налічується близько 1,8 млн ветеранів, що становить значну частку працездатного населення.