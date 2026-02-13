Зарплати педагогів зросли не всюди: де виникли проблеми з виплатами

За його словами, з 1 січня 2026 року зарплати мають бути підвищені на 30%. Мова саме про посадові оклади працівників закладів загальної середньої освіти, позашкільної, дошкільної освіти, викладачів професійних училищ та коледжів.

"Для цієї мети в грудні 2025 року було розподілено 92 мільярди і на початку січня ці кошти були доведені до громад", - розповів Лісовий.

Міністр пояснив, що за рахунок цих коштів планується:

забезпечити підвищення на 30% окладів педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

ліквідувати понижуючий коефіцієнт, який запроваджений з початку війни;

змінити розрахункову наповнюваність класів, що вже зроблено;

змінити розрахункову наповнюваність класів на прифронтових і прикордонних територіях.

За словами Лісового, наразі за січень виплата педагогам завершена.

"Ми знаємо, що заробітна плата по всій країні в шести громадах із 1450 громад не виплачена своєчасно або не виплачена з надбавкою. Це здебільшого причини технічні. Педагоги про це поінформовані, і проблема буде вирішена на рівні громад найближчим часом, бо це їх відповідальність", - зазначив міністр.

Він додав, що у 79% громад фіксується зменшення надбавки вчителям середніх закладів освіти за престижність на 10 і більше відсотків, що певною мірою нівелює підвищення окладу.

Також триває робота над підвищенням заробітної плати педагогам в закладах дошкільної, позашкільної, професійної і фахової передвищої освіти.

"83 громади не виплатили підвищення. Але ми в комунікації з обласними військовими адміністраціями і громадами сьогодні, і констатуємо факт, що всі нас запевняють, і ми контролюємо це, що в лютому-березні на сесіях місцевих рад планується перегляд місцевих бюджетів", - додав Лісовий.