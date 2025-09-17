Сотні тисяч вчителів отримають додаткові виплати: які терміни та умови

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розподіл 6,2 млрд гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Кошти підуть на доплати вчителям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Зазначається, що 6,2 млрд гривень підуть на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, які працюють у несприятливих умовах.

Доплати учителям

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла, що Кабінет міністрів затвердив нові правила виплат для педагогічних працівників. Зміни торкнулися щорічної винагороди, надбавок за стаж та доплат за інклюзивне навчання.

За її словами, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю тепер має виплачуватися усім педагогам у розмірі до одного посадового окладу. Наразі ця сума складає 3195 гривень. Крім того, унормовано право місцевих органів влади встановлювати додаткові види та розміри доплат.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, також внесено зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років. До стажу педагогічної роботи тепер зараховуватимуться періоди роботи на низці посад, які раніше були виключені з переліку. Це дозволить більше працівникам отримувати відповідні надбавки.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив про відсутність коштів для підвищення зарплат вчителям. Наразі уряд виплачує надбавки педагогам у розмірі 2 тисячі гривень на рік.

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Найнижчі зарплати в освіті - 14 593 гривень, де за рік зарплати зросли на 17,3%.

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.