Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами

В ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время.
Как передает РБК-Украина, об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал во время часа вопросов к правительству.
По его словам, с 1 января 2026 года зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.
"Для этой цели в декабре 2025 года было распределено 92 миллиарда и в начале января эти средства были доведены до общин", - рассказал Лисовой.
Министр пояснил, что за счет этих средств планируется:
По словам Лисового, сейчас за январь выплата педагогам завершена.
"Мы знаем, что заработная плата по всей стране в шести громадах из 1450 громад не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность", - отметил министр.
Он добавил, что в 79% общин фиксируются уменьшение надбавки преподавателям средних учебных заведениях за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада.
Также продолжается работа над повышением заработной платы педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.
"83 громады не выплатили повышение. Но мы в коммуникации с областными военными администрациями и громадами сегодня, и констатируем факт, что все нас уверяют, и мы контролируем это, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируется пересмотр местных бюджетов", - добавил Лисовой.
Напомним, в сентябре прошлого года Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабмин утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.
По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.
Также в ноябре 2025 года правительство запустило новую программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем". Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.
Добавим, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.