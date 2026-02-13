RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами

Фото: министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина, об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал во время часа вопросов к правительству.

Читайте также: Зарплата не выросла? В МОН объяснили, как учителям проверить оклад и доплаты за январь

По его словам, с 1 января 2026 года зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.

"Для этой цели в декабре 2025 года было распределено 92 миллиарда и в начале января эти средства были доведены до общин", - рассказал Лисовой.

Министр пояснил, что за счет этих средств планируется:

  • обеспечить повышение на 30% окладов педагогических работников учреждений общего среднего образования;
  • ликвидировать понижающий коэффициент, который введен с начала войны;
  • изменить расчетную наполняемость классов, что уже сделано;
  • изменить расчетную наполняемость классов на прифронтовых и приграничных территориях.

По словам Лисового, сейчас за январь выплата педагогам завершена.

"Мы знаем, что заработная плата по всей стране в шести громадах из 1450 громад не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность", - отметил министр.

Он добавил, что в 79% общин фиксируются уменьшение надбавки преподавателям средних учебных заведениях за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада.

Также продолжается работа над повышением заработной платы педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

"83 громады не выплатили повышение. Но мы в коммуникации с областными военными администрациями и громадами сегодня, и констатируем факт, что все нас уверяют, и мы контролируем это, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируется пересмотр местных бюджетов", - добавил Лисовой.

 

Доплаты учителям

Напомним, в сентябре прошлого года Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабмин утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.

По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.

Также в ноябре 2025 года правительство запустило новую программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем". Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.

Добавим, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинобразованияОксен ЛисовойМОНЗарплата в УкраинеУчитель