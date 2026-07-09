Зарплати до 40 тисяч гривень: яку роботу пропонують неповнолітнім у 2026 році

В Україні підлітки можуть офіційно працювати ще до досягнення повноліття, однак для цього діють визначені законом вікові обмеження та умови.
Яку роботу пропонують неповнолітнім і студентам влітку 2026 року та на які зарплати вони можуть розраховувати, РБК-Україна дізналося у Державній службі зайнятості.
Головне:
Відповідно до статті 188 Кодексу законів про працю України загалом працевлаштовувати можна осіб, які досягли 16 років.
Водночас закон передбачає винятки:
За даними Держслужби зайнятості, протягом січня-травня 2026 року її послугами скористалися 250 молодих людей віком до 18 років.
Із них:
Умови роботи для підлітків в Україні (інфографіка РБК-Україна)
Найчастіше молодь знаходила роботу за професіями:
Для пошуку роботи молоді люди можуть скористатися "Єдиним порталом вакансій", де можна обрати регіон, бажаний рівень зарплати, вид зайнятості та інші параметри.
Якщо у пошуковому рядку вказати слово "студент", система покаже вакансії, які підходять саме для цієї категорії шукачів роботи.
Станом на 23 червня 2026 року на порталі було доступно 82 вакансії для студентів із зарплатою до 40 тисяч гривень.
Найпопулярніші вакансії для молоді в Україні (інфографіка РБК-Україна)
У Державній службі зайнятості зазначили, що в літній період студенти часто обирають сезонну роботу.
Зокрема, роботодавці шукають:
У службі зайнятості також нагадали, що учні та студенти можуть звернутися до її фахівців, які допомагають знайти тимчасову роботу на період канікул або вакансії, які можна поєднувати з навчанням.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні влітку традиційно зростає попит на сезонних працівників. Найбільше вакансій відкрито у сільському господарстві, торгівлі, сфері обслуговування та на виробництві, а також назвали найпопулярніші сезонні професії й сфери, де кількість пропозицій роботи зросла найбільше.
Також ми писали, які спеціалісти найбільш затребувані в Україні у 2026 році.