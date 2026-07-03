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Від збору ягід до будівництва: де в Україні найпростіше знайти роботу на літо

18:20 03.07.2026 Пт
2 хв
Яку роботу на літо найчастіше пропонують студентам?
aimg Тетяна Веремєєва
Від збору ягід до будівництва: де в Україні найпростіше знайти роботу на літо Фото: Влітку студентам частіше пропонують роботу офіціантами (freepik.com)
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Цього літа українці можуть знайти сезонну роботу у сільському господарстві, сфері обслуговування, торгівлі та на виробництві. У цих сферах відкрито найбільше вакансій.

На яку роботу найпростіше влаштуватися влітку 2026 року, у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Головне:

  • Топ сезонних вакансій: Роботодавці найактивніше шукають підсобних робітників, водіїв, кухарів, вантажників, продавців, а також працівників агросектору.
  • Пропозиції для молоді: Студентам пропонують підробіток у фермерських господарствах, роботу офіціантами, барменами, кур'єрами, озеленювачами чи виробниками морозива.
  • Де бум вакансій: З початком теплого сезону кількість пропозицій найбільше підскочила у будівництві, сфері кафе та ресторанів та на транспорті.

Станом на кінець червня на "Єдиному порталі вакансій", який об'єднує базу Державної служби зайнятості та провідних сайтів із пошуку роботи, налічується близько 235 тисяч вакансій. Із них 11 тисяч передбачають неповну зайнятість, ще майже 1 тисяча - тимчасову.

Найбільше вакансій із неповною або сезонною зайнятістю роботодавці пропонують для:

  • підсобних робітників,
  • працівників із комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва,
  • землеробів,
  • водіїв,
  • плодоовочівників,
  • трактористів,
  • кухарів,
  • вантажників,
  • продавців.

Від збору ягід до будівництва: де в Україні найпростіше знайти роботу на літо
Найбільш поширені сезонні вакансії влітку-2026 (інфографіка РБК-Україна)

Яку роботу можуть знайти студенти

У Державній службі зайнятості зазначають, що влітку традиційно зростає кількість сезонних вакансій для молоді.

Найчастіше студентам пропонують роботу на фермерських господарствах, зокрема зі збору полуниці, лохини та малини. Також можна влаштуватися озеленювачем, кур'єром, офіціантом, дорожнім робітником, працівником лісового господарства, продавцем продовольчих товарів, плодоовочівником, барменом, укладальником-пакувальником або виробником морозива.

У яких сферах найбільше зросла кількість вакансій

За даними Держслужби зайнятості, від початку року найбільше нових вакансій з'явилося у сферах, де традиційно пожвавлюється робота в теплий сезон.

Так, кількість пропозицій роботи:

  • у будівництві зросла на 48%;
  • у сфері кафе та ресторанів - на 37%;
  • на транспорті - на 27%;
  • у торгівлі - на 18%;
  • у сільському господарстві - на 15%.

У службі зайнятості пояснюють, що таке зростання пов'язане із сезонним пожвавленням ринку праці та збільшенням потреби роботодавців у додаткових працівниках у літній період.

Раніше РБК-Україна розповідало, де пропонують найвищі зарплати сезонним робітникам.

Також ми писали, що війна суттєво змінила ринок праці у прифронтових регіонах України. Там найбільше шукають працівників у сферах торгівлі, логістики та робітничих професій, тоді як попит на офісних і креативних фахівців різко скоротився.

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