Від збору ягід до будівництва: де в Україні найпростіше знайти роботу на літо

Цього літа українці можуть знайти сезонну роботу у сільському господарстві, сфері обслуговування, торгівлі та на виробництві. У цих сферах відкрито найбільше вакансій.

На яку роботу найпростіше влаштуватися влітку 2026 року, у коментарі для РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Головне: Топ сезонних вакансій: Роботодавці найактивніше шукають підсобних робітників, водіїв, кухарів, вантажників, продавців, а також працівників агросектору.

Роботодавці найактивніше шукають підсобних робітників, водіїв, кухарів, вантажників, продавців, а також працівників агросектору. Пропозиції для молоді: Студентам пропонують підробіток у фермерських господарствах, роботу офіціантами, барменами, кур'єрами, озеленювачами чи виробниками морозива.

Студентам пропонують підробіток у фермерських господарствах, роботу офіціантами, барменами, кур'єрами, озеленювачами чи виробниками морозива. Де бум вакансій: З початком теплого сезону кількість пропозицій найбільше підскочила у будівництві, сфері кафе та ресторанів та на транспорті.

Станом на кінець червня на "Єдиному порталі вакансій", який об'єднує базу Державної служби зайнятості та провідних сайтів із пошуку роботи, налічується близько 235 тисяч вакансій. Із них 11 тисяч передбачають неповну зайнятість, ще майже 1 тисяча - тимчасову.

Найбільше вакансій із неповною або сезонною зайнятістю роботодавці пропонують для:

підсобних робітників,

працівників із комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва,

землеробів,

водіїв,

плодоовочівників,

трактористів,

кухарів,

вантажників,

продавців.



Найбільш поширені сезонні вакансії влітку-2026 (інфографіка РБК-Україна)

Яку роботу можуть знайти студенти

У Державній службі зайнятості зазначають, що влітку традиційно зростає кількість сезонних вакансій для молоді.

Найчастіше студентам пропонують роботу на фермерських господарствах, зокрема зі збору полуниці, лохини та малини. Також можна влаштуватися озеленювачем, кур'єром, офіціантом, дорожнім робітником, працівником лісового господарства, продавцем продовольчих товарів, плодоовочівником, барменом, укладальником-пакувальником або виробником морозива.

У яких сферах найбільше зросла кількість вакансій

За даними Держслужби зайнятості, від початку року найбільше нових вакансій з'явилося у сферах, де традиційно пожвавлюється робота в теплий сезон.

Так, кількість пропозицій роботи:

у будівництві зросла на 48% ;

; у сфері кафе та ресторанів - на 37% ;

; на транспорті - на 27% ;

; у торгівлі - на 18% ;

; у сільському господарстві - на 15%.

У службі зайнятості пояснюють, що таке зростання пов'язане із сезонним пожвавленням ринку праці та збільшенням потреби роботодавців у додаткових працівниках у літній період.