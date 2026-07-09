Зарплаты до 40 тысяч гривен: какую работу предлагают несовершеннолетним в 2026 году

В Украине подростки могут официально работать до достижения совершеннолетия, однако для этого действуют определенные законом возрастные ограничения и условия.
Какую работу предлагают несовершеннолетним и студентам летом 2026 года и на какие зарплаты они могут рассчитывать, РБК-Украина узнало в Государственной службе занятости.
Главное:
Согласно статье 188 Кодекса законов о труде Украины в целом трудоустраивать можно лиц, достигших 16 лет.
В то же время закон предусматривает исключения:
По данным Госслужбы занятости, в течение января-мая 2026 ее услугами воспользовались 250 молодых людей в возрасте до 18 лет.
Из них:
Условия труда для подростков в Украине (инфографика РБК-Украина)
Чаще молодежь находила работу по профессиям:
Для поиска работы молодые люди могут воспользоваться "Единым порталом вакансий", где можно выбрать регион, желаемый уровень зарплаты, вид занятости и другие параметры.
Если в строке поиска указать слово "студент", система покажет вакансии, которые подходят именно для этой категории соискателей работы.
По состоянию на 23 июня 2026 года на портале было доступно 82 вакансии для студентов с зарплатой до 40 тысяч гривен.
Самые популярные вакансии для молодежи в Украине (инфографика РБК-Украина)
В Государственной службе занятости отметили, что в летний период студенты часто выбирают сезонную работу.
В частности, работодатели ищут:
В службе занятости также напомнили, что ученики и студенты могут обратиться к ее специалистам, которые помогают найти временную работу на период каникул или вакансии, которые можно совмещать с учебой.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине летом традиционно растет спрос на сезонных работников. Больше всего вакансий открыто в сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания и на производстве, а также назвали самые популярные сезонные профессии и сферы, где количество предложений выросло больше всего.
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