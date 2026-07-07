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Резюме ростуть у 7 разів швидше за вакансії: як змінюється ринок праці та що з зарплатами

13:39 07.07.2026 Вт
2 хв
Середня зарплата в Україні продовжує впевнено рухатися вгору
aimg Ірина Гамерська
Резюме ростуть у 7 разів швидше за вакансії: як змінюється ринок праці та що з зарплатами Фото: в НБУ описали тренди на ринку праці (Getty Images)
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У червні на українському ринку праці зберігся дисбаланс між пропозицією робочої сили та запитами роботодавців. Поки кількість резюме продовжує зростати, бізнес стає обережнішим у планах найму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за травень-червень.

Головне:

  • Дисбаланс на ринку: Кількість резюме зростає у 7 разів швидше за кількість вакансій (+28% проти +4% р/р).
  • Тренди зайнятості: Найбільше штат працівників збільшився в ІТ (+26%) та обробній промисловості (+6,7%), тоді як у сільському господарстві зафіксовано скорочення на 27,9%.
  • Зростання зарплат: Середня зарплата в Україні у травні сягнула майже 31 тис. грн (+22,6% номінального зростання).
  • Ключові фактори: Основним драйвером росту зарплат залишається гострий дефіцит кадрів, тоді як бізнес стає обережнішим у планах найму через посилення атак ворога.

У червні на ринку праці продовжувала зростати пропозиція робочої сили. За інформацією Work.ua, кількість резюме збільшилася на 28% у річному вимірі, тоді як попит з боку роботодавців (кількість вакансій) зріс лише на 4%.

Хоча приріст нових резюме дещо сповільнюється, структурний розрив між кількістю шукачів роботи та потребами бізнесу залишається значним. Зниження кількості нових резюме у другому кварталі порівняно з першим фахівці пояснюють сезонними факторами.

Як змінювалася зайнятість у травні

Загальна кількість штатних працівників у травні залишилася практично без змін. Проте в окремих секторах спостерігалися різноспрямовані тренди:

Де штат зріс:

  • Обробна промисловість - на 6,7% (передусім завдяки розвитку ВПК, зокрема виробництво транспортних засобів зросло на 24,8%).
  • ІТ-сектор - на 26%.
  • Будівництво - на 9,5%.
  • Транспорт - на 3%.

Де штат скоротився:

  • Сільське господарство - на 27,9%.
  • Мистецтво та розваги - на 3,5%.
  • Фінансовий сектор - на 2,1%.

Очікування бізнесу у червні

У червні бізнес погіршив прогнози щодо найму працівників у всіх секторах економіки, окрім будівництва. Така тенденція може свідчити про зниження оптимізму щодо економічного зростання, спричинене посиленням атак РФ на об’єкти бізнесу.

Зростання заробітних плат

Згідно з даними ДССУ, у травні 2026 року середня зарплата в Україні склала майже 31 тис. грн.

  • Номінальне зростання зарплат пришвидшилося до 22,6% (у квітні - 21,3%).
  • Реальне зростання (з урахуванням інфляції) склало 13,3% (у квітні - 11,7%).

Основними причинами цього є значний брак кадрів, що змушує роботодавців підвищувати оплату, та сповільнення річної інфляції.

Крім того, вищі бюджетні видатки поточного року підтримують високі темпи зростання зарплат в освіті, охороні здоров’я та інших сферах, що фінансуються з бюджету.

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