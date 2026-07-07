Резюме ростуть у 7 разів швидше за вакансії: як змінюється ринок праці та що з зарплатами

У червні на українському ринку праці зберігся дисбаланс між пропозицією робочої сили та запитами роботодавців. Поки кількість резюме продовжує зростати, бізнес стає обережнішим у планах найму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за травень-червень.

Головне:

Дисбаланс на ринку: Кількість резюме зростає у 7 разів швидше за кількість вакансій (+28% проти +4% р/р).

Кількість резюме зростає у 7 разів швидше за кількість вакансій (+28% проти +4% р/р). Тренди зайнятості: Найбільше штат працівників збільшився в ІТ (+26%) та обробній промисловості (+6,7%), тоді як у сільському господарстві зафіксовано скорочення на 27,9%.

Найбільше штат працівників збільшився в ІТ (+26%) та обробній промисловості (+6,7%), тоді як у сільському господарстві зафіксовано скорочення на 27,9%. Зростання зарплат: Середня зарплата в Україні у травні сягнула майже 31 тис. грн (+22,6% номінального зростання).

Середня зарплата в Україні у травні сягнула майже 31 тис. грн (+22,6% номінального зростання). Ключові фактори: Основним драйвером росту зарплат залишається гострий дефіцит кадрів, тоді як бізнес стає обережнішим у планах найму через посилення атак ворога.

У червні на ринку праці продовжувала зростати пропозиція робочої сили. За інформацією Work.ua, кількість резюме збільшилася на 28% у річному вимірі, тоді як попит з боку роботодавців (кількість вакансій) зріс лише на 4%.

Хоча приріст нових резюме дещо сповільнюється, структурний розрив між кількістю шукачів роботи та потребами бізнесу залишається значним. Зниження кількості нових резюме у другому кварталі порівняно з першим фахівці пояснюють сезонними факторами.

Як змінювалася зайнятість у травні

Загальна кількість штатних працівників у травні залишилася практично без змін. Проте в окремих секторах спостерігалися різноспрямовані тренди:

Де штат зріс:

Обробна промисловість - на 6,7% (передусім завдяки розвитку ВПК, зокрема виробництво транспортних засобів зросло на 24,8%).

ІТ-сектор - на 26%.

Будівництво - на 9,5%.

Транспорт - на 3%.

Де штат скоротився:

Сільське господарство - на 27,9%.

Мистецтво та розваги - на 3,5%.

Фінансовий сектор - на 2,1%.

Очікування бізнесу у червні

У червні бізнес погіршив прогнози щодо найму працівників у всіх секторах економіки, окрім будівництва. Така тенденція може свідчити про зниження оптимізму щодо економічного зростання, спричинене посиленням атак РФ на об’єкти бізнесу.

Зростання заробітних плат

Згідно з даними ДССУ, у травні 2026 року середня зарплата в Україні склала майже 31 тис. грн.

Номінальне зростання зарплат пришвидшилося до 22,6% (у квітні - 21,3%).

Реальне зростання (з урахуванням інфляції) склало 13,3% (у квітні - 11,7%).

Основними причинами цього є значний брак кадрів, що змушує роботодавців підвищувати оплату, та сповільнення річної інфляції.

Крім того, вищі бюджетні видатки поточного року підтримують високі темпи зростання зарплат в освіті, охороні здоров’я та інших сферах, що фінансуються з бюджету.